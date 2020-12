DNA-Phänotypisierung: Wenn es denn so einfach wäre

Wie wir aussehen, ist genetisch festgelegt. Die Beziehungen zwischen dem Erbgut, dem Genotyp, und dem Aussehen, dem Phänotyp, sind aber komplexer, als man sich vorstellt. Menschen sind einerseits alle Menschen, andererseits unterscheiden sie sich mehr oder weniger voneinander. Diese Unterschiede im Phänotyp werden von im Genom enthaltenen Mutationen verursacht. Diese können in verschiedener Form auftauchen (Austauschen, Weglassen oder Einfügen von Basensequenzen in der DNA). Der einfachste Fall sind die Einzelnukleotidpolymorphismen (SNPs, single nucleotide polymorphisms). Bei denen wird nur ein Basenpaar durch ein anderes ersetzt. Sie stellen die häufigsten Polymorphismen im Genom dar und kommen etwa jedes tausendste Basenpaar vor.

Nur Wahrscheinlichkeiten möglich

DNA wird sequenziert, die Reihenfolge der einzelnen Basen auf dem Faden wird abgelesen. Man hat also eine bestimmte Basensequenz und ein bestimmtes Individuum. Wie sich die Unterschiede in der Sequenz und die Unterschiede im Aussehen zueinander verhalten, ist weitgehend Sache der Statistik. Aus einer DNA-Spur können Prognosen über das Aussehen des Eigentümers dieser DNA nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit gemacht werden.

Kürzlich hat TA-Swiss eine Studie vorgestellt: «Neue Anwendungen der DNA-Analyse: Chancen und Risiken.» Sie befasst sich vor allem mit der Möglichkeit, dass man sich relativ leicht im Internet eine Analyse der eigenen DNA kaufen kann. Aber auch der Phänotypisierung ist ein Kapitel gewidmet.

«CSI-Effekt» – die Erwartungen sind überhöht

Es gibt grundsätzliche Bedenken bezüglich der Verwendung von DNA-Spuren in polizeilichen Ermittlungen. Die Handhabung bei der Sicherung ist heikel, es kann leicht zu Kontaminationen kommen. Und die Aussagekraft einer Blutspur an einer zerbrochenen Fensterscheibe ist grösser als eine unsichtbare DNA-Spur an einem Küchentisch. Die Verfasser der TA-Swiss-Studie attestieren aber der Polizei, dass grosse Fortschritte in Sachen Sorgfalt und Detailbewusstsein gemacht worden seien. Sie warnen aber vor dem sogenannten «CSI-Effekt», völlig überhöhten Erwartungen an die durch DNA-Analyse unterstützte Ermittlungsarbeit. Insbesondere müsse klar sein, dass sie nur als letzter Schritt in Frage komme, wenn alle anderen Methoden ergebnislos gewesen seien.