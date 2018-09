Soll Sterbehilfe auch für Gesunde möglich sein? Mit dieser Frage befasste sich jüngst das Bundesgericht. Und kam zu einem eindeutigen Schluss: Es stützte die Ansicht der Vorinstanz und trat gar nicht erst auf das Begehren ein. Dies, weil der Verein «Echtes Recht auf Selbstbestimmung» mit Sitz in Gossau keinen konkreten Fall beurteilt haben wollte, sondern eine abstrakte Klärung des Sachverhalts anstrengte.

Aktuell bleibt die Frage der Suizidhilfe trotzdem. Die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) hat Anfang Juni die revidierten Richtlinien zum Umgang mit Sterben und Tod vorgestellt. Neu dabei ist, dass sich deren Geltungsbereich nicht mehr nur auf sterbende Menschen beschränkt, sondern auch solche erfasst, die an einer wahrscheinlich tödlich verlaufenden Krankheit leiden.

Die Rede ist dabei von urteilsfähigen Patienten, deren Krankheitssymptome oder Funktionseinschränkungen unerträglich sind – nachdem Heilungsversuche entweder nicht erfolgreich waren oder aber nicht zumutbar sind. Konkret geht es um den Begriff des «unerträglichen Leidens»; zum Beispiel im Fall von Patienten, die unter einer schweren Depression leiden, Hilfe ablehnen und ihren Zustand als unerträglich bezeichnen.

Ein grosser Graubereich

Die Erweiterung der SAMW-Richtlinien wird kontrovers diskutiert, sowohl in kirchlichen als auch in ärztlichen Kreisen. Vor allem in der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH) ist das medizinethische Dokument ein heisses Thema. Was insofern nicht erstaunt, als der Zentralvorstand in der Vernehmlassung klar Stellung gegen die Neufassung bezog, wogegen zahlreiche Fachgesellschaften dafür votierten.