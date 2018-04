Johann Schneider-Ammann steht im Spätherbst seiner Karriere. Bevor er zurücktritt, will er noch einen gewichtigen Personalentscheid fällen: Denjenigen des Staatssekretärs für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI). Der heutige Amtsinhaber Mauro dell’Ambrogio tritt Ende Jahr altershalber zurück. Der Tessiner Jurist wurde 2007 vom damaligen FDP-Bundesrat Pascal Couchepin eingesetzt. Er gilt als Verwalter, der kaum einmal in die sich rasant verändernde Bildungslandschaft intervenierte. Ein Technokrat, der genauso gut eine Strumpffabrik leiten könnte, wie man in Bildungskreisen spottet.

Unterschiedliche Anforderungen

Tritt an Dell’Ambrogios Stelle nun ein Visionär, der gestalten will? Das Anforderungsprofil, das Mitte Februar auf dem Stellenportal des Bundes aufgeschaltet war, bleibt vage. Neben «unternehmerischem Denken» und einer «ausgeprägten Führungs- und Integrationsfähigkeit» wird vom neuen Staatssekretär auch «visionäres Handeln» verlangt. Gesucht wird ein Staatssekretär oder eine Staatssekretärin, der die «Digitalisierung als Chance betrachtet». Digitalisierung gilt als Schneider-Ammanns Steckenpferd und an ihr wird er die Kandidaten besonders messen.

Unternehmer, Forscher, Innovator, Software-Entwickler und Verwalter: Der Neue muss einiges mitbringen. Und auch Bildungspolitiker warten mit den unterschiedlichsten Erwartungen auf. «Es müsste jemand sein, der die Trägerschaften der Universitäten, Fachhochschulen und der ETHs sehr gut kennt und auch die Berufsbildung ernst nimmt», sagt Christoph Eymann, liberaler Basler Nationalrat und früherer Präsident der kantonalen Erziehungsdirektoren. Nach dem Niedergang der Landwirtschaft und der Deindustrialisierung müsse mehr in die Ressource Wissen investiert werden. Der Berner SP-Nationalrat Matthias Aebischer erwartet, dass der Neue der Berufsbildung näher steht als sein Vorgänger: «70 Prozent der Schweizer absolvieren eine Berufslehre und nur 30 Prozent beschreiten den akademischen Weg.» Fathi Derder, Waadtländer FDP-Nationalrat, wiederum legt den Akzent stärker auf die Digitalisierung: «Europa – und mit ihm auch die Schweiz – droht bei der Automatisierung gegenüber den USA und China in Rückstand zu geraten», sagt er. Es brauche Leadership und rasche Entscheide: «Eine starke Persönlichkeit, die den Bundesrat im Bereich Wissenschaft und Technologie kompetent berät.»

48 Bewerber

Erste Namen potenzieller Kandidaten kursieren: Etwa derjenige von Bernhard Pulver (Grüne), der seinen Posten als Berner Erziehungsdirektor per Ende Mai abgibt. Genannt wird auch Bildungsökonom Stefan Wolter. Dieser sei in den gefragten Bereichen beheimatet, kenne sowohl Bund wie auch Kantone und «verfüge über die notwendige geistige Freiheit». Eine oft kolportierte Kandidatin ist Isabelle Chassot. Die 52-Jährige leitet seit 2013 das Bundesamt für Kultur, zuvor war sie Freiburger Erziehungsdirektorin und national bekannte Bildungspolitikerin.

Das sind potenzielle Kandidaten: