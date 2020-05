Diese Karte zeigt, welche Grenzen für Schweizer Feriengäste geöffnet sind

Bundesrätin Karin Keller-Sutter gab am Mittwochnachmittag bekannt, dass die Grenzen zu Österreich, Deutschland und Frankreich am 15. Juni 2020 wieder vollständig geöffnet werden. Das heisst: Wer Ferien in diesen Ländern machen will, darf das dann wieder. (Ob das in diesem aussergewöhnlichen Sommer Sinn macht und man nicht besser den inländischen Tourismus unterstützten sollte, ist nochmals eine ganz andere Frage ...)

Trotzdem wollen wir mal einen Blick auf die Karte werfen. Eine problemlose Einreise ermöglichen zurzeit Schweden, Grossbritannien, Weissrussland und Portugal. Ausserdem ist in einigen anderen Ländern die Einreise ebenfalls möglich, allerdings werden Schweizer und Schweizerinnen nach der Ankunft in eine meist 14-tägige Quarantäne geschickt.

Die allermeisten Länder haben allerdings bis heute noch kein Datum bekannt gegeben, wann Personen aus der Schweiz zu Ferienzwecken wieder einreisen dürfen.