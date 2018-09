Nachdem am Montag erste Rücktritts-Gerüchte kursierten, sorgte Bundesrat Johann Schneider-Ammann am Tag darauf für Gewissheit. Er kündigte seinen Rücktritt auf Ende Jahr an. Er wünscht sich wieder mehr Zeit für seine Familie, möchte mit 67 Jahren ein aktiver Grossvater werden: «Ich habe ein Leben lang gedient. Seit Schulfreundschaft bin ich mit meiner Frau unterwegs. Wir werden nicht jünger, nach acht Jahren muss es möglich sein, mich zu befreien.» (agl)

Ausschnitte aus der Pressekonferenz zu Schneider-Ammanns Rücktritt: