Zug/Lausanne Gutachten entlastet Valérie Dittli: Waadtländer Finanzdirektorin hat bei den Steuern nicht getrickst Die Aufregung war gross, als bekannt wurde, dass Finanzdirektorin Valérie Dittli noch nie im Kanton Waadt besteuert worden war. Doch nun zeigt ein Gutachten: Die Zugerin hat ihren Steuersitz mit gutem Recht in Oberägeri behalten.

Valérie Dittli wurde vor einem Jahr in die Waadtländer Regierung gewählt. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Es waren stürmische Wochen für die Waadtländer Finanzdirektorin Valérie Dittli. Anfang März wurde publik, dass die gebürtige Zugerin ihre Steuern bis zu ihrer überraschenden Wahl im letzten Jahr in Oberägeri ZG bezahlte, obwohl sie seit 2016 in Lausanne studierte, arbeitete und das Präsidium der kantonalen Mitte-Partei führte. Da Zug für seine tiefen Steuern bekannt ist, wurde von der Linken schnell der Vorwurf des «Steuertourismus» erhoben – die Jungsozialisten forderten gar den Rücktritt der Dreissigjährigen.

Am Donnerstag nun wurde diesem Sturm der Entrüstung der Wind aus den Segeln genommen. Der Genfer Rechtsanwalt Daniel Schafer präsentierte an einer Medienkonferenz die Ergebnisse seines Gutachtens für die Steuerjahre 2016 bis 2021, welches er im Auftrag der Kantonsregierung verfasst hatte. Sein Fazit: Valérie Dittli hat sich gesetzeskonform verhalten.

Laut Schefer gibt es für ledige Personen unter dreissig Jahren eine etablierte Praxis in der Rechtssprechung, sofern diese regelmässig ins Haus der Eltern zurückkehren. Demnach gehe man bei ihnen davon aus, dass sich der Steuersitz am Wohnort der Familie und noch nicht am Ort der Arbeit befinde. Um von diesem Grundsatz abzuweichen, müsste das Gegenteil bewiesen werden, was im vorliegenden Fall aufgrund der Gesamtheit der Elemente – familiäre Beziehungen, Mobilität, berufliche Perspektiven – nicht angezeigt sei.

187 Franken Unterschied

An diesem Urteil ändert auch der vorübergehende Wohnsitzwechsel Dittlis Anfang 2021 nichts. Damals verlegte die Zugerin ihren Hauptwohnsitz zwecks Kandidatur für die Gemeinderatswahlen nach Lausanne, nur um ihn nach der Nicht-Wahl wieder zurückzuwechseln. Trotz der intensiveren politischen Aktivität in der Waadt hätten die Verbindungen zum Kanton Zug zum Ende der Steuerperiode 2021 überwogen, so der Experte. Von einer Steueroptimierung könne zudem keine Rede sei: Demnach fiel die Zuger Steuerrechnung für Dittli 2021 lediglich um 187 Franken tiefer aus, als sie dies in der Waadt gewesen wäre.

Mit dem Gutachten sei der Fall für den Staatsrat abgeschlossen, stellte Regierungsratspräsidentin Christelle Luisier klar. Nun wolle man sich wieder anderen Prioritäten widmen. Auch Valérie Dittli zeigte sich sichtlich erleichtert: «Das Gutachten bestätigt, was ich schon immer gesagt habe: Dass meine Steuersituation vollkommen legal war.»

Die Jungpolitikerin verheimlichte nicht, wie hart die letzten Wochen gewesen seien. Doch sie betonte: «Mein Engagement für den Kanton Waadt bleibt unverändert.» Und in ihrem Herzen sei sowieso genug Platz für beide Kantone, Zug und Waadt.