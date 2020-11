Die Spitäler füllen sich weiter: Das BAG meldet 247 neue Hospitalisierungen

(mg) Nach 6126 Neuansteckungen mit dem Coronavirus am Dienstag, meldet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Mittwoch nun 10'073 Fälle. Bei insgesamt 36'369 durchgeführten Tests entspricht dies einer Positivitätsrate von 27,7 Prozent. Mit den neu gemeldeten Fallzahlen sind seit Ausbruch der Pandemie in der Schweiz und Liechtenstein insgesamt 192'376 Personen am Coronavirus erkrankt.

Neben den Neuansteckungen meldet das BAG am Mittwoch auch 73 neue Todesfälle, die im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stehen. Besonderes Augenmerk liegt derzeit auf den Spitaleinweisungen. Nach 316 die zwischen Montag und Dienstag in ein Spital verbracht werden mussten, sind es in den letzten 24 Stunden 247 Personen. Am Dienstagnachmittag hatten die Experten des Bundes erneut gemahnt, dass bereits in wenigen Tagen die Spitäler voll sein könnten.