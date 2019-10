Die SP wird auf dem linken Fuss erwischt – ihr fehlt das «Grün» im Namen

Der SP mangelt es weder an profilierten Klimaköpfen noch an Engagement. Wer politisch gegen schmelzende Gletscher und Hitzetage vorgehen will, wer höhere Abgaben für fossile Energieträger gutheisst, ist bei den Sozialdemokraten gut aufgehoben. Eigentlich. Denn an der Urne hat sich der grüne Kurs, den die SP nicht erst seit Greta Thunberg fährt, nicht ausbezahlt. Der Wähleranteil der SP ist auf 16,8 Prozent, einen Allzeittiefstand, gesunken. Die Grünen legten historisch zu, die Grünliberalen markant. Insgesamt geht das linke Lager gestärkt aus den Wahlen hervor. Das umweltpolitische sowieso.

Sogar Bundesrätin Simonetta Sommaruga marschierte mit, als Ende September die grosse Klimademonstration in Bern über die Bühne ging. Im Sommer präsentierte die SP einen Klima-«Marshallplan», um vom Öl wegzukommen und zur Förderung von erneuerbarer Energie. Mit Roger Nordmann oder Eric Nussbaumer haben die Genossen führende Umweltpolitiker in ihren Reihen.

Die naheliegende Erklärung für den SP-Dämpfer liegt auf der Hand. Die Klimafrage dominierte den Wahlkampf. Zwar unterscheiden sich die Sozialdemokraten in der Umweltpolitik höchstens in Nuancen von den Grünen und Grünliberalen. Aber sie trägt die Farbe «grün» nicht in ihrem Namen. In den Augen vieler um die Umwelt besorgter Wähler ist «grün» das Zauberwort, die Heil verheissende Zauberformel im Kampf gegen den Vielautofahrer, Vielflieger und andere CO2-Ausstoss-Verursacher.

Wer ein Zeichen für Klimaschutz setzen wollte, wählte mit Grün und Grünliberal die unverbrauchten Originale. Das widerspielt sich nicht zuletzt im politischen Personal. Viele junge Hoffnungsträger, etwa Mathias Zopfi in Glarus (Grüne) als Ständerat oder Corina Gredig (Grünliberale) als Nationalrätin in Zürich, haben den Sprung ins Parlament geschafft. Sie verkörpern den klimapolitischen Resetknopf. Bei der SP wartet man vergeblich auf prägende neue Köpfe.

Levrat schwadronierte vom Wahlsieg – er lag falsch

Cédric Wermuth, Aufmerksamkeitsgenerator erster Güte, ist zwar jung, aber im Berner Betrieb längst ein alter Hase. Christian Levrat, der in der «NZZ am Sonntag» noch von einem Wahlsieg schwadronierte, ist ein gefühlter Ewigpräsident, der in der abgelaufenen Legislatur vor allem dadurch auffiel, bei jeder Gelegenheit auf die Rechtsmehrheit im Nationalrat einzudreschen.

Langjährige Politiker wie Gewerkschafter Corrado Pardini wurde von der Grünen- und der Frauenwelle weggefegt. Er passte schlicht nicht in den Zeitgeist. Die politischen Siege an der Urne, etwa das erfolgreiche Referendum gegen die Unternehmenssteuerreform III, konnte die SP nicht in neue Wählerstimmen ummünzen.

Zu denken geben müsste der Partei ein Blick in den Kanton Zürich. Dort haben die Wähler Daniel Jositsch mit einem Glanzresultat in den Ständerat gehievt. Es handelt sich um den eher wirtschaftsfreundlichen Jositsch, der innerhalb der Partei an den Rand gedrängt wird, weil er sich nicht an Utopien wie der Überwindung des Kapitalismus festklammert. Wer in der SP nicht eine allzu dirigistische Wirtschaftspolitik ablehnt, fristet zunehmend ein Exotendasein.