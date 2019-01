Noch liegen die Initianten der Zersiedelungs-Initiative vorne, doch ihr Vorsprung schmilzt. Laut der zweiten Umfrage von Tamedia wollen 52 Prozent Ja oder eher Ja sagen zum Anliegen der Jungen Grünen, mit dem die Schaffung neuer Bauzonen verboten werden soll. Im Dezember lag der Anteil noch bei 54 Prozent. Laut der SRG-Umfrage hätten damals gar 63 Prozent Ja gestimmt. Auch wenn der Rückgang in der Tamedia-Umfrage gering ist, dürfte in den nächsten Wochen passieren, was bei Volksinitiativen oft passiert: Aus dem Vorsprung wird ein Rückstand.

Ein Erfolg der Zersiedelungs-Initiative am 10. Februar wäre eine Überraschung, zu wenig breit ist der Rückhalt selbst im linken Lager. Zwar stehen die Grünen hinter der Initiative ihrer Jungpartei. Doch schon in der SP, bei Landschaftsschutz- und Umwelt-Anliegen sonst ein verlässlicher Partner für die Grünen, scheiden sich an der Initiative die Geister. Als das Parlament im letzten Jahr das Geschäft beriet, stellten sich in der Schlussabstimmung nur etwas mehr als die Hälfte der SP-Nationalräte hinter die Initiative; 16 Vertreter enthielten sich, einer – der Baselbieter Eric Nussbaumer – sagte Nein. Im Ständerat sagten je zwei SP-Vertreter Ja und Nein; die meisten SP-Ständeräte enthielten sich.

«Die Initiative steht quer in der Landschaft»

Die Delegierten der SP haben unterdessen deutlich – mit 245 zu 10 Stimmen bei 9 Enthaltungen – die Ja-Parole gefasst. Doch das ändert nichts daran, das die SP sich nur halbherzig in den Abstimmungskampf wirft. Einzelne Parteiexponenten sitzen zwar im Unterstützungskomitee, der Zürcher Ständerat Daniel Jositsch etwa, oder Ursula Schneider-Schüttel, Freiburger Nationalrätin und Präsidentin von Pro Natura. An der Pressekonferenz zum Auftakt des Abstimmungskampfs trat zudem der Zürcher Nationalrat Thomas Hardegger auf.