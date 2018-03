Im Jahr 2001 verlegte der Bremer Reeder Harro G. Kniffka (2009 verstorben) den Hauptsitz seiner Hanseatic Lloyd in den steuergünstigen Kanton Thurgau. Kniffka war bald ein von den lokalen Behörden hochgeschätzter Investor, der das Geld mit beiden Händen ausgab. Er durfte in der Landwirtschaftszone eine Prachtvilla am See bauen. In Uttwil am Bodensee baute er für mehr als 20 Millionen einen schiffsförmigen Prunkbau als Firmensitz.

Die Direktoren der Hanseatic Lloyd lebten auf grossem Fuss. Manche von ihnen verdienten mehr als ein Bundesrat. In ihren Luxuskarossen mit Fahrer chauffierten sie Thurgauer Regierungsräte.

Die vier vom Bund verbürgten Tanker schwemmten lange viel Geld in die Kasse. Insider berichten, dass die Reederei mit den Einnahmen aus den Tankern die schlecht laufenden deutschen Containerschiffe des Unternehmens in Bremen stützten. Die Uttwiler Hanseatic Lloyd ging mittlerweile in Konkurs. Der Prunkbau in Uttwil wird nun zu einer streng bewachten Luxusresidenz umgebaut, wie lokale Medien berichten. (hay)