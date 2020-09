«Die Schweiz würde unattraktiv» – Regionalflugplätze und Businessjet-Airlines befürchten Absturz

Es herrschte auch schon mehr Betrieb auf dem Zürcher Flughafen als an diesem Abend. Vor den Terminals: leere Stellplätze. Auf den Start- und Landebahnen: nicht viel los. In den Wartesälen: freie Sitzplätze en masse. «Eine wahre Katastrophe», seufzt Helene Niedhart, als sie im Fonds eines schwarzen Van über den Flughafen rollt. Die Zeiten sind nicht einfach. Das gilt für die Luftfahrt allgemein. Und es gilt auch für Niedhart, die Geschäftsführerin von Cat Aviation, einer Firma, die ihre Kunden für viel Geld in kurzer Zeit von A nach B bringt. Business Aviation, Geschäftsfliegerei, so nennt sich diese Branche. Sie ist sonst eher verschwiegen. Doch jetzt ist das anders. Denn in diesen Tagen droht Ungemach aus Bern. Dort berät die Politik derzeit, ob sie künftig eine Abgabe auf solche Flüge erheben will. Wobei: es geht im Bundeshaus nicht mehr um das ob. Sondern nur noch um das wie viel. Der Nationalrat will eine Abgabe, die bei 500 Franken anfängt und bei 5000 aufhört, je nach Grösse des Flugzeugs und Reisedistanz. Der Ständerat sprach sich dagegen für eine Flatrate aus, 500 Franken. Heute berät er das Geschäft wieder, wobei die vorberatende Kommission einen neuen Vorschlag mit guten Aussichten macht: eine Bandbreite von 500 bis 3000 Franken. Für 85000 Franken nach New York

Helene Niedhart schaut genau hin, was in Bern beschlossen wird. 33 Jahre ist es nun her, dass sie die Cat Aviation gründete. Sie fing klein an, mit einer Cessna 421, einem Propellerflugzeug mit zwei Motoren. Heute gehören sechs Flugzeuge zur Flotte, einen Propeller hat keines mehr. Schon gar nicht die Falcon F7X von Dassault, 32 Tonnen, 13 Plätze, Reichweite: 11000 Kilometer. Im Innern: Teppich, Holzverkleidung. Ihre Kunden, sagt Niedhart, seien in der Regel «Top-Executives». Die Zürcherin sitzt im Vorstand der Swiss Business Aviation Assocation und auch des europäischen Gegenstücks EBAA, und es ist ihr wichtig, ein paar Dinge zurechtzurücken. Zum Beispiel das Klischee, dass Flüge im Privatjet in aller Regel Luxusreisen seien, nur zum Spass gemacht, kein bisschen nötig. Das Gegenteil sei der Fall, sagt Niedhart. Cat Aviation transportiert Ingenieurteams zum Kraftwerkbau nach Tadschikistan. Oder CEOs zu Fusionsverhandlungen in die USA. Es gehe, sagt Niedhart, um Tempo, um Diskretion – und auch um Orte, die sonst kaum zu erreichen seien.