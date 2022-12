Sicherheit Die Schweiz erhält einen neuen obersten Krisenmanager Der Bundesrat hat heute Hans Häfliger als Delegierten für die gesamte Organisation der Wirtschaftlichen Landesversorgung ernannt.

Erfahrung für die Landesversorgung bringt Hans Häfliger mit.

Und plötzlich ging es schnell: Noch im November hat der Bundesrat kurzfristig den früheren BKW-Chef Kurt Rohrbach zum obersten Krisenmanager im Lande ernannt. Er sollte als Delegierter für die wirtschaftliche Landesversorgung ad interim wirken, bis die Stelle definitiv besetzt werden konnte. Seit März sucht das Wirtschaftsdepartement von Guy Parmelin eine geeignete Person, rund 50 Kandidatinnen und Kandidaten hätten sich gemeldet. Das Interregnum von Rohrbach ist damit bald wieder beendet.

Ab dem 1. Juli 2023 wird Hans Häfliger die gesamte Organisation der Wirtschaftlichen Landesversorgung leiten. Diese besteht aus der Milizorganisation mit rund 250 Expertinnen und Experten aus der Privatwirtschaft und anderen Verwaltungszweigen und dem Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) als Stabsstelle.

Häfliger kennt die Materie als Vorsitzender der Geschäftsleitung von «réservesuisse genossenschaft». Diese erbringt Dienstleistungen im Zusammenhang mit Import, Lagerung und Verarbeitung von Nahrungs- und Futtermitteln, die dem Landesversorgungsgesetz unterstellt sind.

Nach der Lehre als Landwirt und dem Besuch der landwirtschaftlichen Fachschule in Pfäffikon/SZ erlangte er auf dem zweiten Bildungsweg die Eidgenössische Matura. Anschliessend absolvierte Hans Häfliger ein Studium der Agrarwirtschaft an der ETH Zürich. Es folgte eine Dissertation in den Bereichen internationale Handelspolitik sowie Entwicklungsökonomie. 1999 trat er als wissenschaftlicher Mitarbeiter in das damalige Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit ein, übernahm nach der Gründung des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) die Funktion als Leiter des Stabs und persönlicher Mitarbeiter des Staatssekretärs und wechselte 2006 als Botschaftsrat an die Mission der Schweiz bei der Europäischen Union in Brüssel als Verantwortlicher für bilaterale Handelsabkommen mit der EU. 2009 wechselte Hans Häfliger in die Privatwirtschaft, zuerst zur Synthes-Gruppe, wo er eine Schnittstellen- und Vermittlungsfunktion zwischen Medizin und Technik inne hatte. Danach war er ab 2014 beim Label «Freitag» Geschäftsführer. Seit 2017 ist Hans Häfliger bei der «réservesuisse genossenschaft» und zuständig für die Modernisierung und Digitalisierung der Genossenschaft. Dazu gehören die strategische Neuausrichtung einer effektiven und effizienten Pflichtlagerhaltung im Nahrungsmittelbereich. Er ist deshalb als Akteur der wirtschaftlichen Landesversorgung mit den Prozessen und Abläufen bereits vertraut.