Die Schweizer Sozialdemokraten dürfen anders als in Europa auf stabile Wähleranteile zählen. Vorbei sind zwar die 1930er-Jahre, als die SP an der 30-Prozent-Marke kratzte. Doch seit 2007 ist ihr Wähleranteil auf nationaler Ebene relativ konstant, und das trotz Konkurrenz durch die politisch ähnlich positionierten Grünen. Stets bewegt sich die SP um die 19 Prozent, im jüngsten Wahlbarometer kommt sie auf 19,3 Prozent. Im Vergleich zu anderen Ländern Europas ist die Schweiz damit beinahe zur SP-Hochburg avanciert.

SP-Vizepräsidentin Barbara Gysi sagt: «Die Konstanz der SP hängt mit unserer Politik zusammen: Wir nehmen linke Positionen ein und haben dadurch ein klares Profil.»

Der deutschen Schwesterpartei wurde die Zusammenarbeit mit Angela Merkels Union zum Verhängnis. «Die SPD ist für viele Wähler nicht mehr erkennbar, weil sie in die Grosse Koalition eingebunden ist», sagt Gysi. «Die SPD wird mit der Bundesregierung gleichgesetzt.» In der Schweiz sei das anders: «Wer Veränderungen will, muss in anderen Ländern die Opposition wählen. In der Schweiz wissen die Wähler auch, dass sich etwas bewegt, wenn sie ihre Stimme der SP geben.»