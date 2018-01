Ohalätz. Ein Mann, der als einer von vielen in orangefarbenen Jacken in Davos Platz den Verkehr regeln soll, liegt mit dem Gesicht im Schnee. Er ist im vielen Weiss, den das Sturmtief «Evi» beschert, ausgerutscht. Der Mann flucht nicht, schüttelt den Schnee ab, nimmt die Arbeit wieder auf. Es ist eine wichtige Aufgabe. Ohne die Männer und Frauen in Orange würde jetzt der Verkehr zusammenbrechen. Es sind nur noch wenige Tage bis zum Beginn des World Economic Forum (WEF). Das Tohuwabohu im näheren Umkreis des Davoser Kongresszentrums ist gross.

Hausbau im Sturm

Auf der Davoser Hauptstrasse, der Promenade, folgen sich dicht an dicht schwere Lastwagen und kleine Lieferwagen. Dadurch, dass im dichten Schneetreiben ein gewaltiger Pneukran fast mitten in der Strasse steht und tonnenweise Material verschiebt, fliesst der Verkehr auch nicht flüssiger. Es wird viel, enorm viel gebaut in diesen Tagen. Kritische Stimmen spötteln, dass der WEF-Jahrmarkt seine Zelte aufstellt. Es sind keine Zelte, sondern etliche Temporärbauten, die sich Firmen erhebliche Summen kosten lassen, um sich darin dem WEF-Publi- kum präsentieren zu können. Ein solches mehrstöckiges «Schaufenster», vier Familien könnten locker darin wohnen, entsteht direkt beim Kirchner-Museum in Davos Platz. Dutzende von Arbeitern sind damit beschäftigt, der derben Holzbaute, dem WEF- Repräsentationsdomizil des Social- Media-Giganten Facebook, optisch innen wie aussen einen ansprechenden Look zu verpassen.

Selbst Coiffeure schliessen

Mitten im Schneetreiben und dem Verkehrspuff finden zeitgleich etliche Zügelaktionen statt. In einem Buchladen sind dessen Mitarbeitenden damit beschäftigt, den gesamten Warenbestand in Kisten zu verpacken. Das Geschäft wird leergeräumt und ist an irgendeine Firma vermietet, die dafür sicher viel Geld springen lassen muss. An der Eingangstüre wird der Kundschaft auf einem Zettel beschieden: «Wir sind vom Dienstag, 30.1. mit vielen neuen Buchtipps und Geschenkideen wieder für Sie da.» Auf der anderen Strassenseite wird ein Bergsportladen zum temporären Firmensitz umgemodelt. Dekorateure arbeiten kniend auf dem eingeschneiten Trottoir an Gestaltungselementen, die an der Fassade des Geschäfts angebracht werden. Der kräftige Wind peitscht den Männern den Schnee heftig um die Ohren. Das ist nicht sonderlich spassig. Im Gesicht fühlt sich das an, als ob man mit Akupunkturnadeln behandelt wird.

Nicht nur der Bücherladen oder das Bergsportgeschäft machen am WEF dicht, auch weitere Geschäfte in Davos Platz, selbst Coiffeure, räumen alles aus und vermieten ihre Räumlichkeiten. Behäbiger präsentiert sich die Situation am Ortseingang, in Davos Dorf.

Die Davoser stehen nicht kopf

In Davos Dorf muss der Verkehr nicht geregelt werden. Zumindest nicht an diesem Tag. Hier wird nur an zwei grösseren Temporärbauten gewerkelt, in denen am WEF dann irgendwelche Anlässe stattfinden. Die Menschen gehen wie überall in Davos ihren alltäglichen Geschäften nach und lassen sich auch durch den bevorstehenden Besuch des US-Präsidenten nicht aus der Ruhe bringen.

«Die Stimmung ist locker, es herrscht business as usual», meint Boris Bossi. Der Geschäftsführer des «Parsenn»-Sportgeschäfts in Davos Dorf freut sich auf das WEF. Der Besuch von Trump sei für den Ort unbezahlbar. «Medien aus aller Welt werden phänomenale Bilder von Davos zeigen», ist Bossi überzeugt. Angebote, den grossen Laden am WEF zu mieten, hätten zwar vorgelegen, aber man verzichte darauf. Er wolle für seine Kundschaft auch am WEF da sein, sagt Bossi: «Für uns wäre der Imageschaden grösser als ein allfälliger kurzfristiger Gewinn.»