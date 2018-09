Wer an Reisli denkt, sieht vor dem inneren Auge vermutlich Berge, Seen oder Ähnliches. Doch der Begriff gehört in der Schweiz auch zum politischen Vokabular – mit Entspannung hat er dabei nur noch am Rande zu tun. Vielmehr steht er als Chiffre für Politiker, die sich einladen lassen und so für negative Schlagzeilen sorgen. Oder frei nach dem bekannten Bonmot: Wenn ein Politiker ein Reisli tut, hat er sich moralische und rechtliche Fragen zu stellen. Ursprung des zuerst von Boulevardmedien geprägten Begriffs ist das legendäre «Spanien-Reisli» im Jahr 1983. Der Solothurner Regierungsrat hatte sich von den Betreibern des AKW Gösgen zu einer Ferienreise nach Spanien einladen lassen. Ein Verfahren wegen verbotener Annahme von Geschenken endete zwar mit Freisprüchen, doch der Fall sorgte landesweit für Empörung. (sva)