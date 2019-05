Geld einzahlen, Briefe oder Pakete verschicken – und dabei gleich einen Termin für ein Beratungsgespräch mit der Concordia vereinbaren: Die Post agiert neuerdings auch als Vermittlerin für die Krankenkasse. Ein entsprechendes Pilotprojekt läuft in zehn Filialen im Raum Luzern, wo die Concordia ihren Hauptsitz hat. Mit dabei sind auch neun Filialen in der Region Lausanne.

Das Ganze funktioniert so: Kommt ein Kunde an den Schalter, nimmt der Mitarbeiter nicht nur den Brief oder das Paket entgegen. Er fragt auch, ob der Kunde an einem Beratungsgespräch mit der Concordia interessiert sei. Ist er einverstanden, werden seine Daten an die Krankenkasse weitergeleitet, damit diese mit ihm Kontakt aufnehmen kann. Zudem erhält der Kunde einen Flyer – und die Kinder als kleines Präsent ein paar Concordia-Aufkleber.

Das Pilotprojekt wurde vor rund einem Monat gestartet und dauert noch bis Ende Juni, wie die Post Recherchen dieser Zeitung bestätigt.

Mediensprecherin Masha Foursova erklärt: «Es handelt sich um einen Markttest. Dabei wird geprüft, ob Kundinnen und Kunden in Post-Filialen Interesse an einer unverbindlichen Beratung durch einen Krankenversicherer haben.» Die Post arbeite immer wieder mit unterschiedlichen Partnern zusammen. So könne man am Postschalter etwa Straf- und Betreibungsregisterauszüge bestellen. Auch preisen dort Post-Mitarbeiter Versicherungen der Mobiliar an. Foursova begründet diese Tätigkeiten mit dem stark rückläufigen Schaltergeschäft seit der Jahrtausendwende.

Post erhält kein Geld für Pilot

Der Vorteil der Vermittlung eines Beratungsgesprächs am Postschalter sei, dass der Kunde statt eines anonymen Anrufers ein Gesicht vor sich habe. «Je persönlicher der Kontakt, desto sympathischer», sagt Foursova. Diese Aussage lässt aufhorchen, denn Anrufe von Vermittlern werden nicht nur von vielen als unsympathisch empfunden. Seit Jahren laufen Bestrebungen, diese zu unterbinden. Erst im Frühjahr haben National- und Ständerat beschlossen, Telefonanrufe zu verbieten. Zudem werden die Provisionen für Makler gedeckelt, die sich auf jährlich rund 74 Millionen Franken beliefen. Die meisten Krankenversicherer stehen hinter diesem Entscheid.