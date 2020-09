Die Nottwilerin Gianna Calchini spielt neu in Dänemark Handball und kämpft mit der Sprachbarriere, der Konstanz und um die Nationalmannschaft

Die Sprachbarriere ist vorhanden. Vor allem in der Defensive, in der im Handball sehr viel kommuniziert werden muss. Gianna Calchini kann noch fast kein Dänisch, arbeitet aber mit Hochdruck daran, sich das handball-spezifische Vokabular anzueignen. «Wenn es schnell gehen muss, dann sagst du halt das, was dir zuerst in den Sinn kommt. Das ist dann meistens der englische Ausdruck», sagt die Nottwilerin. Nicht ihr erstes Ausland-Abenteuer Aber die Spielerinnen der DHG Odense versuchen, Calchini schnell zu integrieren. Sie ist neu in der Mannschaft, weil sie in der Stadt Odense ihr Masterstudium in Brand Management & Marketin Communication absolviert. Für zwei Jahre ist sie da und spielt beim dortigen Klub aus der 1. Division, der zweithöchsten Liga, Handball.

Nachdem sie 2018 während eines Semesters in Norwegen war und dort mit einer Mannschaft in Trondheim trainierte, sich aber nicht recht integrieren konnte, ist nun vieles anders. Die Spielerinnen in Odense seien sehr nett und hilfsbereit, sagt Gianna Calchini. Das habe wohl auch damit zu tun, dass alle wissen, dass sie nun zwei Jahre in dieser Mannschaft spielen werde und sich die Integration auch lohnt. In Norwegen sei das anders gewesen, da sie nach einem halben Jahr sowieso wieder weg gewesen sei. Calchini sagt:

Jetzt werde ich gebraucht und deshalb liegt es auch im Interesse der Mannschaft, dass ich hier Spass an der Sache habe.

Einen weiteren Grund, dass sie so schnell Anschluss im Team gefunden hat, sieht Calchini darin, dass sie sich selbst auch mehr Gedanken gemacht hat, als vor zwei Jahren. Dennoch sei plötzlich alles sehr schnell gegangen. Lange wusste sie nicht, ob sie nach Odense oder in eine andere Stadt gehen würde, um ihr Studium zu absolvieren. Mittlerweile ist sie aber sehr froh, in Odense zu sein. Auch von der Stadt mit rund 180'000 Einwohnern schwärmt sie und sagt, dass man gut «lädele» und «käfele» kann. Zudem habe sie sich ein Velo gekauft. Mit diesem fährt sie jeweils auch zum Training.

Das Zuhause vermisst sie bisher nicht allzu fest. Mit den heutigen technischen Voraussetzungen könne man dem Heimweh auch vorbeugen. Mit ihrer Familie telefoniert sie regelmässig, mit ihren besten Freundinnen verabredet sie sich zum Brunch am Sonntag – via Skype. Das Auf und Ab: Die Sache mit der Konstanz Zurück zur Mannschaft von DHG Odense und der Integration Calchinis: Sie kam in den bisherigen Freundschafts-, Cup- und Meisterschaftspartien sehr viel zum Einsatz und durchlebte bereits beide Seiten der Emotions-Skala. Sehr gute wie aber auch bescheidene Spiele halten sich die Waage. Nach der ersten Meisterschaftspartie anfangs September berichtete Calchini vom ersten Sieg und von einer zufriedenstellenden Leistung. Am vergangenen Samstag gab es allerdings dann die erste Niederlage und Calchini sparte mit Selbstkritik nicht. Man hätte gewinnen können, sei aber noch zu wenig konstant und habe in der Verteidigung «ein Chaos» gehabt.

Sie selbst wird am Mittwoch 26 Jahre alt und gehört damit zu den ältesten Spielerinnen im Kader von Odense. Zudem ist die Mannschaft auf diese Saison hin ordentlich durchgemischt worden, viele neue Spielerinnen kamen hinzu. Da fehlen die Abstimmungen noch und eben auch die Konstanz. Calchini sagt aber, dass sie zuversichtlich sei, was den Verlauf der Saison anbetrifft. Das erklärte Ziel des Vereins ist es, unter die ersten drei zu kommen und damit an den Aufsteigsspielen teilzunehmen. Nati-Aufgebot vor Corona Bei Odense spielt sie unter anderem auch wegen Martin Freulund Albertsen. Der Däne ist Nationaltrainer bei den Schweizer Handballfrauen und hat ihr den Kontakt zum Verein vermittelt. Seit ihrem Wechsel hatte Calchini noch einmal Kontakt mit ihm. Hofft sie, dank des Engagements in Dänemark, demnächst für das Nationalteam aufgeboten zu sein? Vor dem durch das Coronavirus bedingten Lockdown wäre sie in der Nati aufgeboten gewesen, jetzt sind Spielerinnen, die auch auf ihrer Position spielen können, wieder fit. Sie sagt:

Ich bin nicht dort, wo ich vor dem Lockdown war. Davor war ich besser. Aber die Nati wäre natürlich sehr cool.