Die neuen Studios von SRF funktionieren nicht: Jetzt verlässt der Projektleiter das Unternehmen

Auf den Gängen am Leutschenbach in Zürich kursiert ein Witz: Was ist der Unterschied zwischen den neuen Fernsehstudios von SRF und dem Flughafen Berlin Brandenburg? Der Airport nahm seinen Betrieb schliesslich doch noch auf.

Aus den neuen Studios hätte ab November 2019 gesendet werden sollen. Mehr als ein Jahr später steht noch immer kein Datum für die Inbetriebnahme fest. «Nach aktuellem Projektplan sind erste Sendungen aus den Studioflächen im neuen News- und Sportcenter frühestens ab Mitte 2021 möglich», erklärt SRF-Sprecher Stefan Wyss.

Das fieberhafte Tüfteln bringt keine Resultate

Die anhaltenden Probleme rund um die Neubauten des Schweizer Fernsehens führen nun zu einem Eklat: Der «Gesamtprojektleiter Leutschenbach», Roman Sokalski, verlässt das Unternehmen. Das hat SRF-Direktorin Nathalie Wappler der Belegschaft mitgeteilt. Stefan Wyss gibt als Grund «unterschiedliche Vorstellungen über die Weiterführung des Projektes Standortentwicklung Leutschenbach» an.

Roman Sokalski arbeitete fünf Jahre für das Schweizer Fernsehen. Zunächst war er Teilprojektleiter, Anfang 2020 stieg der Architekt auf – und nach nicht einmal einem Jahr gibt er jetzt die Kaderfunktion ab. Auf Anfrage wollte er keinen Grund nennen für das ungewöhnlich schnelle Ausscheiden.

Mühe bereitet in den neuen Studios die Anwendung der sogenannten IP-Technologie. Wie man hört, versuchen Gruppen von Technikern fieberhaft, die Probleme in den Griff zu bekommen. Bis jetzt haben sie es nicht geschafft. Das verursacht zusätzliche Kosten. Wie viel mehr muss SRF wegen der Schwierigkeiten ausgeben? SRF-Sprecher Wyss meint: