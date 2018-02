Am 10. März 2018 wird im Kongresszentrum Trafo in Baden die Miss Schweiz in Baden gesucht – die 11 Kandidatinnen stehen fest. Neben der entsprechenden Körpergrösse und passendem Alter, sind Ausstrahlung und eine starke Persönlichkeit gefragt, denn die neue Miss Schweiz soll das Land mit Herzlichkeit und Bodenständigkeit repräsentieren.

Doch das ist nicht alles. Neuerdings wird sie auch Botschafterin einer Waschmaschine der Firma Bauknecht Schweiz sein.

Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, startet es mit der Miss Schweiz Organisation für das kommende Amtsjahr eine einjährige Partnerschaft. Dabei sind Fotoshootings und Auftritte bei diversen Events mit der zukünftigen Miss Schweiz geplant, um so die neuen, «exklusiven» PremiumCare Waschmaschinen bestmöglich zu vermarkten.

Die Kandidatinnen: