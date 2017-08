Spontan lädt Richter Bannwart in seinem venezianischen Palazzo zu Risi e bisi, eine venezianische Spezialität. Auch die Präsidentin der Lobbyorganisation der Italienischbündner Pro Grigioni Italiano (PGI), Paola Gianoli, ist dabei. Am nächsten Tag muss sie ins weit entfernte Val Calanca, um am Demenga-Musikfestival eine Ansprache zu halten. Da auch der Reporter der «Nordwestschweiz» noch ins Misox will, bilden wir eine Fahrgemeinschaft. «Achtung!», warnt der Gerichtspräsident, «das Calancatal ist zwar ein Seitental des Misox, doch als Misoxer wollen die Calanchini dann etwa gar nicht gelten.»

Am Nachmittag hat der Hotelier Bruno Raselli vor seinem Albergo in Le Prese etwas weiter Tal auswärts gesagt: «Die Tessiner nehmen uns doch gar nicht wahr. Sie sprechen zwar auch von uns, meinen aber das Tessin.» Ähnlich skeptisch sieht das die Runde im Palazzo von Richter Bannwart.

Paola Gianoli treffe ich am nächsten Morgen um 7 Uhr. Bevor wir ins Calancatal fahren, heisst unser erstes Ziel Soazza im Misox (Val Mesolcina). Wir kurven die Strasse Richtung Berninapass hoch, worüber sich auch die Linie der Rhätischen Bahn schlängelt. Es ist die einzige Verbindung aus dem Puschlav in die Restschweiz. Dichter Nebel trübt die Sicht. Viele Puschlaver pendeln über den Pass ins Engadin. Deshalb wird die Strasse, wenn es geht, auch im Winter offen gehalten. Oben, auf über 2300 Metern über Meer, weist an der Fassade im dritten Stock des Hospizes eine Marke auf die Rekordschneehöhe am 24. Mai 1879 hin.

Üblicherweise nimmt Paola Gianoli den Zug und macht Übersetzungen, ihre Hauptberufstätigkeit. Lange Reisezeiten ist sie sich seit ihrer Jugend im Val Poschiavo gewohnt. Als Erwachsene lebte sie während Jahrzehnten in Genf. «Poschiavo–Chur im Zug dauert gut dreieinhalb Stunden. Nur vernachlässigbar weniger als die Weiterreise von Chur nach Genf», sagt sie.

Ebenso weit entfernt liegt Poschiavo aus der Sicht der Churer Politik. Erhebungen der Lobbyorganisation PGI zeigen, wie untervertreten die abgelegene Region in der Kantonsverwaltung ist. Und auf Bundesebene ist die Sozialdemokratin und gebürtige Puschlaverin Silva Semadeni erst das zweite Parlamentsmitglied aus Italienischbünden überhaupt.

Wir erreichen das Engadin, fahren vorbei an St. Moritz und lassen in Silvaplana die Abzweigung ins Val Bregaglia links liegen, ein weiteres der insgesamt vier italienischsprachigen Bündner Südtäler. Wunderschönes Feriengebiet für Touristen aus der Deutschschweiz. Damit einher geht unweigerlich die Germanisierung. Aus dem Val Bregaglia wird zusehends das Bergell. Nach dem Julierpass erreichen wir das Dorf Bivio. Was mit dem Val Bregaglia gerade passiert, zeigt sich hier exemplarisch: Auch Bivio war einst italienischsprachig. Doch statt Albergo steht an den Gebäuden nun Hotel und statt Camere Zimmer.

Paola Gianoli erzählt vom Engagement ihres PGI. Grosse Hoffnung steckt sie in eine neu besetzte Stelle bei der Schweizerischen Depeschenagentur SDA extra für die Berichterstattung aus Italienischbünden. Vor allem setzt sich die Organisation aber auch dafür ein, beim Kanton die italienische Sprache durchzusetzen. Doch die Probleme liegen auch in der Zersplitterung der Italienischbündner. Die Täler sind – bis auf das Val Calanca als Seitental des Val Mesolcina – voneinander abgeschnitten. Die Gemeinsamkeiten liegen vor allem in derselben Sprache. Wirtschaftlich aber haben die Täler wenig bis nichts miteinander zu tun.

Ab Thusis geht es auf der A13 zügig in Richtung San Bernardino. Den Tunnel kennen viele Deutschschweizer als Ausweichroute ins Tessin. Hinter langen Tunnels – so sind wir es uns vom Gotthard her gewohnt – liegt das Tessin. Doch nach dem San Bernardino liegt noch immer Bünden. Und zwar das Val Mesolcina, das sich bis vor die Tore des Tessiner Hauptorts Bellinzona erstreckt. Tiefe Regenwolken hängen in den Bergflanken, Wasserfälle sprühen Fontänen über die Felskanten. Nach der bekannten Burg von Mesocco erreichen wir das kleine Dorf Soazza (Misox). Es ist zehn Uhr. Drei Stunden hat die Reise gedauert vom einen italienischsprachigen Bündner Tal ins andere. Hier treffen wir Aixa Andreetta, Regionalverantwortliche des PGI.

Chur interessiert kaum

In der Bar bestellt sie Cappuccino und erzählt über das Misox und das Calancatal und die Nähe zum Tessin. Denn hier ist eines anders: Das Tessin steht vor der Tür. Die Bewohner besuchen abends das Filmfestival von Locarno, Bellinzona liegt gerade 15 Minuten entfernt, ID und Pass können die Bündner in diesem Kantonsteil in Bellinzona machen lassen. Bis nach Chur aber sind es fast eineinhalb Stunden.

Hier fühlt man sich zwar als Bündner, doch das Tessin ist so nah und mit ihm dieselben Themen. So arbeiten auch in der Mesolcina viele italienische Grenzgänger. Und die meisten der Misoxer selbst arbeiten im Tessin. Für Schüler stellt sich hier die Frage, für die Kantonsschule nach Chur oder Bellinzona?

Aixa Andreetta spricht dem Bundesratskandidaten Ignazio Cassis ein Bewusstsein für die italienischsprachige Minderheit in Graubünden zu. Doch auch sie sagt: «Die Tessiner sprechen zwar gerne über die Svizzera italiana, denken dabei aber an sich.» Paola Gianoli stimmt ihrer Kollegin zu. Ihre Hoffnung liegt jedoch bei den Beeinflussungskünsten der Nationalrätin aus dem Puschlav, Silva Semadeni: «Gemeinsam mit Cassis hat sie im Bundeshaus eine parlamentarische Gruppe ‹intergruppo parlamentare Italianità› ins Leben gerufen. Ich gehe davon, das hat bei Cassis das Bewusstsein für die italienischsprachige Minderheit ausserhalb des Tessins geschärft.»

Doch wie auf Bundesebene die Romands, machen sich auch die Südbündner Sorgen um den Zusammenhalt der Sprachregionen. Das zeigt sich vor allem anhand des Fremdsprachenstreits in den Schulen. Im Tessin lernen die Schüler zuerst Französisch, in den Tälern Italienischbündens Deutsch. Und in Deutschbünden? Italienisch. Doch wie lange noch? Eine Initiative, getragen von Wirtschaftskreisen und aus dem Nordteil des Kantons, will Frühenglisch für die Bündner Schüler. Für die beiden Südbündnerinnen wäre das eine Katastrophe. «Englisch kann man gut auch später noch lernen», sagt Paola Gianoli.

Auch Aixa Andreetta muss später noch zum Festival ins Val Calanca. Paola Gianoli und ich machen uns bereits auf den Weg. Das Tal mit seinen knapp 800 Einwohnern ist das kleinste unter den italienischsprachigen Tälern Südbündens. Ein Detail am Rande: Der Grossvater der freisinnigen Bundesratskandidatin aus der Waadt, Isabelle Moret, stammte aus dem Val Calanca. «Wenn das ihr Bewusstsein für die Italienischsprachigen ausserhalb des Tessins stärkt, dann wäre Moret vielleicht für uns sogar die bessere Bundesratskandidatin als Cassis», sagt Paola Gianoli. Eine Vertretung der Italienischsprachigen aus der Restschweiz? Das ist gar nicht so abwegig, wie die Bevölkerungszahlen zeigen: Mehr als die Hälfte der Italienischsprachigen lebt ausserhalb der italienischen Sprachgebiete.

Nach über vier Stunden Autofahrt erreichen wir Rossa im Val Calanca. In derselben Zeit hätten wir es nach Zürich geschafft. Und es zeigt sich anhand dieser Reise, dass jede so kleine Minderheit noch kleinere Minderheiten vor den Kopf stossen kann: Die Romands sprechen gerne für die Lateiner, meinen aber vor allem sich selbst. Die Tessiner sprechen gerne für die Italienischsprachigen, meinen aber vor allem sich selbst. Und in den hintersten Tälern der Schweiz leben die Italienischbündner, die zwar mit einer kräftigen Stimme lobbyieren müssen, aber selbst nicht in ein- und denselben Topf geworfen werden wollen. Denn Rossa liegt zwar einen Steinwurf vom Tessin entfernt, ist aber nur mit dem Val Mesolcina direkt verbunden. Und will trotzdem etwas Eigenständiges sein.