Mitte-Politikerin Ruth Humbel tritt diese Woche als Nationalrätin zurück – damit endet auch eine Polit-Posse...oder doch noch nicht? Die Aargauer Mitte-Politikerin Ruth Humbel nimmt am Freitag nach 19 Jahren zum letzten Mal an einer Nationalratssitzung teil. Damit endet ein parteiinternes Seilziehen um ihren vorzeitigen Rücktritt. Doch ihr designierter Nachfolger Andreas Meier reagiert auf Anfrage überrascht.

Nun ist Schluss: Ruth Humbel bestreitet ihre letzte Session als Nationalrätin. Alex Spichale / AGR

Geht sie oder geht sie nicht? Seit dem Frühsommer erlebte die Aargauer-Mitte-Partei ein kleines Politdrama - inklusive Mobbingvorwürfe. Der Streit drehte sich um den möglichen vorzeitigen Rücktritt ihrer Langzeitnationalrätin Ruth Humbel.

Nun hat Humbel gegenüber CH Media bestätigt, dass sie auf Ende der Wintersession zurücktritt.

Ruth Humbel gehört zu den profiliertesten Sozial- und Gesundheitspolitikerinnen der Schweiz. Seit Oktober 2003 gehört sie dem Nationalrat an. Zuvor politisierte sie 22 Jahre als als Grossrätin im Aargau.

Sie wird in der Debatte über die Initiative zur 13. AHV-Rente ihr letztes Votum halten. Im Januar wird sie die letzte Kommissionssitzung besuchen und dann freut sie sich, nach 40 Jahren Politik nicht nochmals einen Wahlkampf bestreiten zu müssen.

Ihr Nachfolger bestätigt noch nicht, dass er nachrückt

Mit Humbels Rücktritt geht auch eine Posse innerhalb der Aargauer Sektion der Mitte zu Ende - oder doch nicht? Vor den Sommerferien trat der Klingnauer Winzer Andreas Meier als Grossrat zurück, um Humbels Platz in Bern einzunehmen. Es war von einer Absprache die Rede. Diese wollte aber noch nichts davon wissen und sprach von «Druck, den man als Mobbing bezeichnen kann».

Musste lange warten: Andreas Meier, Mitte-Politiker aus Klingnau. Zvg / Aargauer Zeitung

Nun könnte Andreas Meier nach langem Warten als Nationalrat in der Frühlingssession also nachrücken. Auf Anfrage sagte Meier aber am Montagabend, Humbels Entscheid komme für ihn überraschend, er habe erst am gleichen Morgen davon erfahren. Er wollte partout nicht bestätigen, dass er ab Frühlingssession den Nationalratssitz von Ruth Humbel einnehmen wird. Das wäre für ihn als Nächstplatzierter auf der Mitte-Liste so vorgesehen und eigentlich sein Wunsch. Er wolle sich jetzt zuerst mit der Partei absprechen, betont Meier.