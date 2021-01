Die Mehrsprachigkeit in der Schweiz hat weiter zugenommen

(dpo) 68 Prozent der Personen ab 15 Jahren benutzen hierzulande regelmässig mehr als eine Sprache. Dies zeigt die neuste Erhebung zur Sprache, Religion und Kultur, wie das Bundesamts für Statistik (BFS) am Montag vorgestellt hat. Der Anteil der mehrsprachigen Personen sei im Vergleich zur letzten Erhebung von 2014 damit leicht gestiegen. Damals gaben 64 Prozent an, mehr als eine Sprache regelmässig zu verwenden.

Dabei gibt es mehrere Faktoren, welche die Mehrsprachigkeit beeinflussen. Eine davon ist das Alter, sagte Fiona Müller vom BFS bei der Präsentation der Ergebnisse vor den Medien: «Je älter die Bevölkerungsgruppe, um so eher wird eine einzige Sprache regelmässig verwendet.» Tatsächlich zeigt sich: Bei Personen ab 75 Jahren benutzen fast zwei Drittel lediglich eine einzige Sprache. Bei den 15 bis 24-Jährigen sind es etwa fünf Mal weniger.

English is on top

Darüber hinaus beeinflussen der Migrationshintergrund und die schulische Bildung die Mehrsprachigkeit. Diese ist gemäss den BFS-Zahlen unter Migrantinnen und Migranten sowie unter Personen mit höherem Schulabschluss denn auch häufiger verbreitet.

Mit 45 Prozent ist Englisch weiterhin die am stärksten verbreitete Nichtlandessprache. Auch hier zeigt sich: Bei älteren Personen ist die regelmässige Verwendung von Englisch deutlich seltener. Gleichzeitig ist Englisch auch die am häufigsten gelernte Sprache in der Schweiz. Dies vor allem unter jüngeren Menschen: Fast drei Viertel der 15 bis 24-Jährigen spricht laut BFS mindestens ein mal pro Woche Englisch.

Bei der Erhebung zur Sprache, Religion und Kultur des Bundesamts für Statistik handelt es sich um die zweite ihrer Art seit 2014. Dazu wurden laut Mitteilung 13'417 Personen ab 15 Jahren befragt.