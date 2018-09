Selten wurde der Begriff «Röstigraben» seinem Namen so gerecht wie gestern. Die Westschweizer Kantone Jura, Neuenburg, Waadt und Genf sagten deutlich Ja zu den beiden Ernährungsinitiativen. Nur die Freiburger folgten ihrem Bundespräsidenten Alain Berset. Er selbst hatte für den «Röstigraben» keine Erklärung. Maya Graf, Co-Präsidentin des Fair-Food-Komitees, hingegen schon: «In der Romandie ist die Ernährung eine politische Frage. Die Deutschschweizer finden, der Staat soll sich zurücknehmen.» Die grössere Zustimmung in der Westschweiz hatte sich bereits im Abstimmungskampf abgezeichnet. So unterstützte etwa die SVP Waadt – im Gegensatz zur Mutterpartei – die Fair-Food-Initiative. Regula Rytz, die Berner Nationalrätin und Parteipräsidentin der Grünen, sagt zudem, dass es in der Westschweiz eine starke Allianz zwischen den Produzenten und den Konsumenten gegeben habe. In der Deutschschweiz lehnte das bürgerliche Konsumentenforum beide Agrarinitiativen ab. Die Stiftung Konsumentenschutz hatte bei der Fair-Food-Initiative Stimmfreigabe beschlossen.