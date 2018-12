So kommunikativ Doris Leuthard in ihrem Beruf ist und sein muss, so diskret und verschwiegen ist ihr Ehemann Roland Hausin. Um seine Frau zu unterstützen, versandte er im Vorfeld von Leuthards Wahl in den Bundesrat einen ausführlichen Lebenslauf an die Presse. Mit Ausnahme von einigen wenigen Bemerkungen anlässlich sozialer Veranstaltungen mit Pressebeteiligung blieb er danach den Medien gegenüber still – bis heute.

Roland Hausin wurde 1960 als Kind einer Arbeiterfamilie in Anglikon geboren, einem kleinen Dorf unweit von Doris Leuthards Heimatgemeinde Merenschwand. Nach der Primarschule und der Bezirksschule (Progymnasium) absolvierte er eine Lehre als Chemielaborant und anschliessend ein Chemiestudium an der Fachhochschule Winterthur. Daran anschliessend folgten vier Jahre an der University of Calgary in Kanada. 1990 kehrte er – nunmehr mit Doktortitel in Chemie – zurück in die Schweiz, wo er eine Kaderstellung beim amerikanischen Chemiekonzern Dow Europe annahm. Alternativ dazu hatte er wohl weltweit verschiedenste Jobangebote, entschloss sich aber wegen seiner damaligen Freundin und späteren Frau zu einer Rückkehr in die Schweiz.