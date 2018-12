So kommunikativ Doris Leuthard in ihrem Beruf ist und sein muss, so diskret und verschwiegen ist ihr Ehemann Roland Hausin. Um seine Frau zu unterstützen, versandte er im Vorfeld von Leuthards Wahl in den Bundesrat einen ausführlichen Lebenslauf an die Presse. Mit Ausnahme von einigen wenigen Bemerkungen anlässlich sozialer Veranstaltungen mit Pressebeteiligung blieb er danach den Medien gegenüber still – bis heute.

Roland Hausin wurde 1960 als Kind einer Arbeiterfamilie in Anglikon geboren, einem kleinen Dorf unweit von Doris Leuthards Heimatgemeinde Merenschwand. Nach der Primarschule und der Bezirksschule (Progymnasium) absolvierte er eine Lehre als Chemielaborant und anschliessend ein Chemiestudium an der Fachhochschule Winterthur. Daran anschliessend folgten vier Jahre an der University of Calgary in Kanada. 1990 kehrte er – nunmehr mit Doktortitel in Chemie – zurück in die Schweiz, wo er eine Kaderstellung beim amerikanischen Chemiekonzern Dow Europe annahm. Alternativ dazu hatte er wohl weltweit verschiedenste Jobangebote, entschloss sich aber wegen seiner damaligen Freundin und späteren Frau zu einer Rückkehr in die Schweiz.

Doris Leuthard kannte Roland Hausin bereits seit ihrer frühen Jugendzeit; im Jahr 1979 lernte sie ihn bei einem Discoabend in Wohlen jedoch noch näher kennen. Hausin betrieb mit Kollegen eine fliegende Disco namens Raven. Neben verschiedensten Stilrichtungen wurden damals auch Schmachtfetzen von Procol Harum, Moody Blues, den Bee Gees, Uriah Heep oder Bob Marley aufgelegt. Diese Romantik des Rock- und Pop-Zeitalters war auch deshalb für amouröse Anbahnungsoperationen besonders geeignet, weil die einzelnen Songs gut und gerne fünf, sechs oder sieben Minuten dauern konnten. Gerade eine Serie solcher Slows war somit die perfekte Startpiste für einen ersten Höhenflug jugendlicher Annäherung. Bis Doris Leuthards Eltern aber merkten, dass zwischen Doris und Roland zarte Bande geknüpft worden waren, dauerte es noch ein Weilchen – mit der Zeit jedoch wurden diese zarten Bande verstärkt und die Beziehung gefestigt.

Die nachfolgenden kanadischen Studienjahre von Roland Hausin allerdings waren für die beiden keine einfache Zeit, obwohl Doris Leuthard alle drei Monate über den Atlantik flog. Abermals einige Jahre später und nachdem das Paar eine Zeit lang zusammengelebt hatte – in «wilder Ehe», wie man es damals nannte –, bekam die Beziehung am 31. Dezember 1999 auch offiziellen Status: Die wilde Ehe wurde gezähmt und in eine rechtsgültige Verbindung umgewandelt. Diesem letzten Tag des Jahrtausends hatte die Computerbranche ja mit Schrecken entgegengesehen und Milliarden investiert, um Programmabstürze durch den sogenannten Millennium-Bug zu vermeiden. Auch für die frischgebackenen Eheleute hatte dieser in jeder Hinsicht besondere Jahreswechsel seine Folgen: Roland Hausin war als Projektleiter für einen reibungslosen Übergang der Computersysteme ins nächste Jahr und Jahrhundert auf Pikett – mit anderen Worten: Gefeiert wurde später. Es war gleichsam die Hochzeitsnacht 2.0.

Wenig mit Politik am Hut

Mit Politik hatte Roland Hausin zunächst wenig am Hut, ja die Begeisterung hielt sich sozusagen in engen Grenzen, denn wer etwas erreichen, wer in den Nationalrat gewählt werden will, zahlt einen hohen Preis dafür: Hunderte von Abenden, die man bei Veranstaltungen und Sitzungen verbringt, und Tausende von Kilometern, die man auf den Strassen seines Kantons abspult. Hat man seinen Fuss erst einmal in den Nationalratssaal gesetzt, so wird die Latte des persönlichen zeitlichen Aufwands nochmals deutlich höher gelegt. Hausin hatte somit aus zwei Gründen eine gesunde Distanz zum politischen Engagement seiner Frau: Zum einen, weil er von Haus aus nicht sonderlich an Politik interessiert war, und zum anderen, weil er an all diesen Tagen und Abenden auf seine Frau verzichten musste. Vor der Bundesratswahl 2006 sprach Roland Hausin – als grosse Ausnahme – ausführlich mit dem Freiämter Lokalblatt «Der Freischütz». Die «Aargauer Zeitung» übertrug dieses Gespräch für ein breiteres Lesepublikum: Zunächst habe er, so Hausin, die Begleitung seiner Frau zu politischen Anlässen auf fünf Abende pro Jahr limitiert. Als er gemerkt habe, dass sie darunter litt, immer alleine zu Veranstaltungen zu gehen, bei denen die meisten Kollegen und Kolleginnen «zu zweit» erschienen, habe er dieses Kontingent sukzessive erhöht.

Des Weiteren, so erzählt Roland Hausin, habe er Doris Leuthard im Jahr 1999 bei der Wahl in den Nationalrat versprochen, ihr härtester Kritiker zu sein. «Das ist natürlich im konstruktiven Sinn gemeint», fügte der Chemiker im «Freischütz» hinzu. Ausserdem wolle er darauf achten, dass Doris Leuthard an ihrem Engagement nicht kaputtgehe. Und zweitens werde er aufpassen, dass sie realistisch bleibe. «Wenn Doris mal abheben sollte, hole ich sie auf den Boden zurück.» In den ehelichen Diskussionen übernehme er deshalb die Rolle des aussenstehenden Bürgers, welcher der Politikerin die nötige Rückmeldung für ihre Arbeit gebe. Dem «SonntagsBlick» sagte Roland Hausin: «Heute unterstütze ich sie uneingeschränkt, damit sie ihre Ziele erreichen kann. Wenn Doris es wünscht, werde ich sie begleiten.» Dabei gibt er offen zu: «Ich bin kein Gesellschaftstiger.» Die beiden haben ein System entwickelt: Sie sagt ihm anhand einer Skala von eins bis zehn jeweils, wie wichtig ihr seine Begleitung ist. Bei acht, neun oder zehn geht er mit.