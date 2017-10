Schon bald soll das Präsidium der CVP das Grundlagenpapier zu religiösem Fundamentalismus in den Händen halten, das eine Arbeitsgruppe erstellte. Es will abendländische Traditionen wie Krippenspiele und Weihnachtslieder an den Schulen schützen und fordert auch einen Kodex für die Freiheitsrechte.

Seit eineinhalb Jahren beschäftigt sich die CVP mit der Wertedebatte um den Islam und den Rechtsstaat. Nun steigt die SVP auf die Islam-Debatte auf. Mit einer monothematischen Delegiertenversammlung zum «Radikalen Islam» nimmt sie sich als Partei des Themas an, das sie bislang weitgehend dem SVP-nahen Egerkinger Komitee überlassen hat. Dieses hat sowohl die Anti-Minarett- wie die Verhüllungsverbots-Initiative lanciert.

Damit rückt die Islam-Debatte in den Fokus des Wahlkampfs 2019. «Ich fühle mich bestärkt darin, dass ich die Wertedebatte zum Thema gemacht habe», sagt CVP-Präsident Gerhard Pfister. «Sie hat das Zeug zu einem Megathema.»

Es sei «zu erwarten und zu befürchten» gewesen, dass nach der CVP auch die SVP die Islam-Debatte aufnehme, «aus strategisch-taktischen Gründen», sagt SP-Nationalrat Cédric Wermuth. Für ihn ist klar, dass die Linke Antworten auf die Positionen von CVP und SVP finden muss. «Wir sind bei der Islam-Debatte im Stadium der Auslegeordnung», sagt er. «Es ist uns sehr bewusst, dass es zu einer Debatte wird.»

Sehr pointiert sieht das Religionswissenschafterin Irène Kälin. «Wir brauchen eine aktivere Religionspolitik der progressiven Kräfte», sagt die neue Nationalrätin der Grünen. «SP, FDP und auch die Grünen haben der ausgrenzenden Politik von SVP und CVP zu wenig entgegengesetzt.» Kälin ist überzeugt, dass der Weg nur über die öffentlich-rechtliche Anerkennung des Islam führen kann. Jahrzehntelange Ausgrenzung von zugewanderten Minderheiten wie Italienern, Ex-Jugoslawen und Tamilen habe nichts gebracht. «Die Schweiz, die es mal gab, gibt es nicht mehr», sagt Kälin. «Sie ist heute multikulturell und multireligiös.» Es gehe darum, die grösseren religiösen Minderheiten mit den etablierten Religionen gleichzustellen. Nicht nur den Islam, auch hinduistische, buddhistische und christlich-orthodoxe Traditionen. «Wir müssen anständig mit ihnen umgehen und ihnen ihren Platz geben.» Und Wermuth betont: «Es braucht eine Religionspolitik.» Es gehe um die plurale Gesellschaft Schweiz. In ihr gebe es «ein Recht auf Religionsfreiheit» wie «ein positives Recht auf Religion», solange Menschenrechte und Rechtsstaat nicht tangiert seien.