Ab heute ist die FDP schweizweit «on tour». Der Freisinn verteilt am Open Air St. Gallen und in zwei Dutzend Schweizer Städten bis am Samstag 8000 Tuben Sonnencreme. Der Partei kommt es für ihr «Hitze-Give-away» sehr gelegen, dass die Temperatur in der Schweiz bis am Samstag noch immer bei deutlich über 30 Grad liegt.

Die Aktion hat aber sehr wohl eine politische Note. Sie findet unter dem Motto «damit du kein Roter wirst» statt. «Die Aktion ist natürlich gegen die SP gerichtet», sagt FDP-Sprecher Martin Stucki. «Begleitet wird sie von einer inhaltlichen Kritik an den SP-Ideen im Bereich Vorsorge, flexible Arbeitszeiten (Digitalisierung) und Klimapolitik.»

Viel Humor, aber auch grosser Ärger

Bei der SP selbst nimmt man den Angriff mit einem Schmunzeln zur Kenntnis. In sozialdemokratischen Kreisen ist bereits der Spruch zu hören, die SP könne halt keine Sonnencreme bieten, die blau anlaufe. Blau wie die FDP. «Wir nehmen das mit Humor», sagt SP-Sprecher Nicolas Haesler. Die Sonnencreme sei eine lustige Idee.

Das sehen nicht ganz alle so. Lorena, eine Frau «irgendwo zwischen Sozialismus, Rotwein, Feminismus», schreibt auf Twitter: «Bei der FDP wirst du nicht rot. Sondern braun. Ganz ehrlich, denkt doch eure schlechten Witze wenigstens ein einziges Mal zu Ende.» Eine Einschätzung, die SP-Nationalrat Fabian Molina offenbar teilt, wie sein Retweet zeigt.

Der nachhaltige «Hitze-Fächer» der Grünen