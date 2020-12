Die Hilferufe aus den Spitälern werden lauter – weshalb die Zahl der freien Intensivbetten trügt

In einer solchen Situation hat sich die Schweiz noch nie befunden: Das sei «völlig neu» und komme unerwartet, betonte Gesundheitsminister Alain Berset an einer Medienkonferenz vom Montag. Es ist auch: sehr gefährlich. Denn, wenn nun das exponentielle Wachstum wieder einsetzt, die Verdoppelungszeit sich verkürzt, wirkt sich das rasch auf die Zahl der Neuinfektionen aus – und dann, mit Verzögerung, auch auf die Hospitalisierungen.

Derzeit beanspruchen Covid-19-Patienten mehr als die Hälfte der belegten Schweizer Intensivbetten. Das liegt auch daran, dass viele Spitäler die nicht notwendigen Eingriffe zurückgefahren haben. Das Inselspital Bern hat seit Oktober 700 Operationen verschoben; auch viele andere Spitäler verzichten derzeit auf vieles. Das Kantonsspital Aarau etwa hat sein OP-Programm um die Hälfte reduziert. Allerdings kann das nicht auf Dauer so weitergehen. Bundesrat Berset unterstrich, «nicht dringlich» bedeute keineswegs «nicht notwendig».

Coronakranke Ärztin muss zur Arbeit in die Intensivstation

Das Virus ist sehr präsent im Land, und das bekommen sie in den Spitälern auch dort zu spüren, wo keine Coronapatienten liegen. Laut der «NZZ am Sonntag» starben in Zürcher Spitälern Patienten, die aus einem anderen Grund ins Spital kamen und sich dort mit Corona infizierten. Auch am Berner Inselspital haben sich laut Infektiologe Furrer Patienten mit dem Virus angesteckt. Gleiches berichten die Kantonsspitäler im Aargau und in St.Gallen. Andere geben sich bedeckt.

Auch vor Ärzten und Pflegepersonal macht das Virus nicht halt – und das in einer Situation, in der jeder Ausfall ein Problem ist. Das nationale Zentrum für Infektionskrankheiten Swissnoso sieht in seinen Empfehlungen explizit vor, dass bei «relevantem Personalmangel» auch coronainfizierte Ärzte und Pflegefachleute arbeiten dürfen, sofern sie sich 48 Stunden isoliert haben und keine Symptome zeigen. Verschiedene Kantone haben davon schon Gebrauch gemacht.

Das wäre dieses Wochenende beinahe auch einer Intensivmedizinerin aus dem Kanton Bern passiert, die am Sonntagabend das positive Testresultat erhielt. Ihre bevorstehenden Spätdienste konnten kurzfristig durch andere Kollegen abgedeckt werden. Sie sagt: