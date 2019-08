Nur alle drei Jahre treten die besten Schwinger aller fünf Teilverbände zu einem Wettkampf an. Die 276 Besten («Bösesten») der rund 3000 Aktiven – darunter 8 chancenlose Schwinger aus Nordamerika – ermitteln beim «Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest» den König. Dieses Jahr am 24. und 25. August in Zug auf dem Festgelände hinter dem Eishockeystadion Herti. Allein die Selektion fürs «Eidgenössische» ist eine Ehre und entspricht etwa der Teilnahme an Olympischen Spielen in anderen Sportarten.

Das «Eidgenössische» ist das einzige Schwingfest, das zwei Tage dauert und über acht statt sechs Gänge (Kämpfe) geht: vier am Samstag, vier am Sonntag. Der König wird im Schlussgang, im letzten Kampf des Festes am Sonntagnachmittag, gekrönt. 15 bis 18 Prozent der Teilnehmer erhalten den Kranz («Eichenlaub») – der eidgenössische Kranz macht aus einem Schwinger einen «Eidgenossen» –, was ungefähr die gleiche Bedeutung hat wie ein Länderspiel für einen Fussballer oder Eishockeyspieler. Das komplette Fest wird im Fernsehen (SRF 2) live übertragen. (kza)