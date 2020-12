Die gute Nachricht hat einen Haken: Warum wir trotz der Impfung noch Monate warten müssen, bis sich etwas ändert

Was für Hoffnungen löst diese Nachricht aus: In der Schweiz wird schon in wenigen Tagen geimpft werden können. Das teilten die Behörden am Samstag mit. Die Heilmittelbehörde Swissmedic hat einem Impfstoff des Herstellers Biontech/Pfizer soeben die Zulassung erteilt.

Ein Tag nachdem der Bundesrat wieder alle Restaurants zugemacht hat, gibt es einen Lichtblick; ein Aufatmen für die coronamüde Schweiz. Ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk?

Die gute Nachricht hat einen kleine Haken: So rasch wird sich der von Einschränkungen geprägte Covid-Alltag nicht ändern. Die Behörden mahnen: