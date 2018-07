Der Vergleich ist überraschend: Auf Schweizer Wiesen weideten 2015 fast gleich viele Rinder wie 1915, etwas mehr als 1,5 Millionen Tiere. Allerdings versteckt sich hinter den vergleichbaren Ziffern die Dynamik eines ganzen Jahrhunderts. Bis in die 80er-Jahre wuchs die Zahl aller Nutztiere im Gleichschritt mit der Bevölkerung. 1980 war der Bestand mit 4,3 Millionen Tieren doppelt so hoch wie 1905. Danach sank die Zahl auf 3,1 Millionen (2015), obwohl die Bevölkerungszahl gleichzeitig munter zunahm. Der Grund? Die Milchleistung der Kühe hat sich verbessert, dank Zuchterfolgen konnte die Fleischproduktion erhöht werden, zudem nahmen auch die Lebensmittelimporte zu. Dass sich in der Schweiz nicht alles so rasant verändert wie gemeinhin angenommen, zeigt indes vor allem ein Blick auf das Schweizer Münz – das älteste weltweit, das heute noch in Umlauf ist. Auch geheiratet wird in der Schweiz heutzutage noch gleich häufig wie vor hundert Jahren. Allerdings hat sich die Scheidungsrate in der Zwischenzeit verfünffacht.

Eine Konstante ist zudem das heimische Eisenbahnnetz, das zwar heute viel reger genutzt wird, dessen Länge in den vergangenen hundert Jahren aber um zehn Prozent geschrumpft ist. Diese Beispiele von Wandel und Kontinuität lassen sich anhand der öffentlichen Statistik, die seit 1860 dank der Gründung des Statistischen Bureaus geführt wird, nachvollziehen.

Der Geograf Viktor Goebel und der Kartograf Thomas Schulz haben das Zahlenmaterial aufgearbeitet und Daten von 1915 mit jenen von 2015 verglichen. Den dabei gehobenen Schatz präsentieren sie nun in ihrem Buch «Die Schweiz in Bild und Zahl. Heute und vor 100 Jahren». Darin veranschaulichen Simone Farner und Roger Conscience mit unkonventionellen Grafiken und Darstellungen die soziale, wirtschaftliche, landschaftliche und politische Entwicklung des Landes. Das Buch erscheint im Verlag «Hier und Jetzt» und ist ab Ende August erhältlich.