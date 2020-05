Die grosse Öffnung am 8. Juni: Was der Bundesrat heute regeln muss

Vor genau einem Monat hat der Bundesrat die ersten Lockerungen des Corona-Lockdowns in Kraft gesetzt. Bau- und Gartencenter, Coiffeursalons und Tattoo-Studios durften nach sechs Wochen Zwangspause den Betrieb wieder aufnehmen. Die nächste Etappe folgte am 11. Mai. Sie betraf unter anderem Restaurants, Läden, Museen und die obligatorischen Schulen. Ein Fazit ist schnell gezogen: Das Wagnis hat sich bislang ausbezahlt. Obwohl die Aufforderung «Bleiben Sie zu Hause!» definitiv Makulatur geworden ist, nehmen die Fallzahlen weiter ab. Über die Gründe rätselt selbst der Corona-Delegierte Daniel Koch. Einmal mehr zeigt sich: Das neuartige Coronavirus verhält sich unberechenbar und bringt die Wissenschaft an ihre Grenzen. Das macht es für den Bundesrat nicht einfacher, wenn er heute die nächste grosse Öffnung am 8. Juni beschliesst. Er muss weiter zur Vorsicht mahnen. Gleichzeitig steht er unter enormem Druck. Die betroffenen Branchen drängen auf eine möglichst weit gehende Lockerung. Und die Kantone fordern laut den Tamedia-Zeitungen eine rasche Aufhebung der «ausserordentlichen Lage». Dem Bundesrat fällt es auch immer schwerer, die Bevölkerung auf Kurs zu halten. Die über das lange Osterwochenende noch vorbildliche Disziplin erodiert. An Auffahrt wurden einzelne Ausflugsgebiete regelrecht gestürmt. In den Zügen und Postautos waren Hygiene- und Abstandsregeln ein Fremdwort. Illegale Fussballspiele und Partys sind ein Problem, das sich im Sommer verschärfen wird. Es ist ein schmaler Grat, auf dem die Landesregierung balanciert, denn auch in angrenzenden Ländern wird ein zunehmend forsches Öffnungstempo vorgelegt. Besonders weit geht Bodo Ramelow, der linke Ministerpräsident von Thüringen. Er will alle Corona-Massnahmen aufheben. Was aber ist am 8. Juni in der Schweiz zu erwarten? Tourismus

Am Sonntag fand in Bern der zweite «Tourismusgipfel» mit Vertretern des Bundesrats und den betroffenen Verbänden statt. Die Stimmung war danach wesentlich gelöster als nach dem ersten Treffen am 26. April. Gastrosuisse-Präsident Casimir Platzer sagte, vom Bundesrat sei das klare Signal gekommen, dass er den Tourismus am nächsten Mittwoch nicht enttäuschen werde. Bergbahnen, Campingplätze und Schifffahrt werden wieder in Betrieb gehen, unter Beachtung von Schutzkonzepten. Ohne sie ist ein vernünftiger Sommertourismus in der Schweiz nicht denkbar. Gleiches gilt für Schwimmbäder und Wellnessanlagen, die bislang nur für sportliche Aktivitäten offen sind. Auch Zoos, Tierparks und botanische Gärten können Besucher empfangen. Die Restaurants dürfen darauf hoffen, mehr als vier Personen pro Tisch zu bedienen. Der geforderte Abstand von zwei Metern zwischen den Tischen könnte reduziert werden (in Österreich genügt ein Meter). Im Gegenzug könnte der Bundesrat die Gastrobranche eindringlich ermahnen, von den Gästen die Hinterlegung der Kontaktdaten einzufordern, was bislang zu wenig geschieht. Kultur/Entertainment

Auf der Liste des Bundes ist für den 8. Juni auch die Öffnung von Kinos, Theatern, Konzerthäusern und Casinos vorgesehen. Mehrere Verbände haben letzte Woche ein Schutzkonzept vorgelegt. Auf der Bühne soll Körperkontakt möglichst vermieden werden. Die Zuschauer müssen ihre Kontaktdaten hinterlegen. Es soll separate Ein- und Ausgänge sowie Wartezonen geben. Im Zuschauerraum könnte je nach Distanzvorgabe eine Auslastung bis 70 Prozent erreicht werden, allenfalls verbunden mit einer Maskenpflicht. Dies nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass Theater und Opernhäuser häufig von Angehörigen der Risikogruppe über 65 besucht werden. Auch Zirkusse könnten so wohl auf Tournee gehen. Der Circus Knie plant den Saisonstart im Juli. Sport

Sportarten ohne direkten Körperkontakt und Trainings sind seit dem 11. Mai erlaubt. Nun dürfte auch der Profisport grünes Licht erhalten. Die Fussballklubs wollen am Freitag über den Neustart am 19. Juni beraten. Vorgesehen waren bislang Geisterspiele, doch unerwartet hat Daniel Koch am Sonntag im «Sportpanorama» angedeutet, dass ab Juli vor Publikum gekickt werden könnte. Einzige Voraussetzung ist demnach die Erhebung der Kontaktdaten. Das dürfte nicht einfach werden. Und wie kann man verhindern, dass sich in den Stadien Fanblöcke ohne Beachtung der Distanzregeln bilden? Gleichzeitig hat Koch mit seinem Vorpreschen Begehrlichkeiten geweckt, denn andere Sportarten und Events werden auf eine Gleichbehandlung pochen. Versammlungen Anlässe mit Zuschauern bedeuten eine Aufhebung des Verbots von Versammlungen mit mehr als fünf Personen. Events mit mehr als 1000 Personen wird es vor Ende August kaum geben. Der Bundesrat könnte alles zulassen, was darunter liegt. Oder er entscheidet sich für eine schrittweise Lockerung. Demonstrationen wären damit wieder erlaubt. Hotellerie und Restaurants setzten ebenfalls darauf, sie wollen wieder Bankette und Seminare durchführen. Schulen Nach den obligatorischen Schulen sind nun die weiterführenden Institutionen an der Reihe. Die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts an den Mittel-, Berufs- und Hochschulen ist Formsache. Sommerlager mit maximal 300 Schülerinnen und Schülern wären laut «Blick» ebenfalls erlaubt. Diverses