«Beschaffungspolitik im Kreuzfeuer» lautete das Thema des Forums «Chance Miliz». Hitzig zu- und herging es in der Debatte um Rüstungsexporte im Armee-Ausbildungszentrum Luzern. Immerhin hatte der Bundesrat darauf verzichtet, die Bestimmungen für Waffenexporte zu lockern und unter gewissen Bedingungen Ausfuhren in Bürgerkriegsländer zu erlauben. Die einheimische Rüstungsindustrie sei momentan in einer «sehr geschwächten Position», beklagte Ruag-CEO Urs Breitmeier.

Exporte seien wichtig, weil die Ruag nur so in die Entwicklung von Waffen- und Führungssystemen investieren könne. «Ohne Entwicklung wird die Produktion weggehen, und ohne Produktion werden wir nach und nach auch die Fähigkeit verlieren, die Armee in einer Krise so zu unterstützen, dass die Systeme eingesetzt werden können», sagt er.

«Wir laufen Gefahr, dass unsere Rüstungsindustrie marginalisiert und eines Tages eliminiert wird», sekundierte Stefan Holenstein, Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft. Für die Armee sei das «verheerend».

Er könne «dieses Gejammer» nicht mehr hören, konterte der Zürcher SP-Nationalrat Fabian Molina. Die Nato, in deren Länder Exporte mit wenigen Ausnahmen möglich seien, gebe momentan eine Billion pro Jahr für Rüstungsgüter aus. «Wenn Sie es bei einer so grossen Nachfrage nicht schaffen, Ihre Produkte zu verkaufen, sind Sie offensichtlich nicht konkurrenzfähig», warf er Breitmeier vor.

Dänemark als Vorbild in Sachen Transparenz

Seine Partei sei nicht grundsätzlich gegen die Armee, erklärte Molina und bezeichnete sich selber als «stolzes Mitglied der Gruppe Schweiz ohne Armee (GSoA)». Sicherheit sei wichtig, auch im Luftraum. Dazu brauche es aber nicht die vom Bundesrat beschlossenen 8 Milliarden Franken für Erneuerung der Mittel zum Schutz des Schweizer Luftraums. Leichte Kampfflugzeuge in Kombination mit einer dichten Boden-Luft-Abwehr genügten für polizeiliche Aufgaben in der Luft. Diese seien für die Hälfte des Geldes zu haben.

Damit könne man aber den Luftraum nicht schützen, hielt der Urner FDP-Ständerat Josef Dittli dagegen. «Sie gehen grobfahrlässig um mit dem Schutz unserer Bevölkerung», sagte er an die Adresse von Molina – und erinnerte daran, dass die SP in ihrem Parteiprogramm die Abschaffung der Armee als Ziel festgeschrieben habe.

Für mehr Transparenz bei Rüstungsbeschaffungen plädierte Eva Novak, Chefreporterin Bundeshaus unserer Zeitung. Die dänische Armee zum Beispiel habe eine Broschüre herausgegeben mit den Ergebnissen der Tests, damit das Volk wisse, warum man sich für den F-35 entschieden habe. In der Schweiz hingegen seien solche Angaben geheim. Ausserdem müsse die Armee besser erklären, wozu genau sie die vielen Milliarden brauche: «Ich orte da ein riesiges Kommunikationsproblem.» (ras)