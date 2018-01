Winter ists im Wallis, so richtig. Mehrere hoch gelegene Täler – darunter das Mattertal und das Saastal – sind von der Aussenwelt abgeschnitten. Allein in Zermatt sassen gestern 13'000 Touristen fest. «Snow way out» titelte die britische Zeitung «Daily Mail». Kein Weg führte aus Zermatt heraus. Die Strasse war gesperrt, die Bahnlinie unterbrochen, die Lawinengefahr in den umliegenden Hängen zwischenzeitlich auf Stufe 5 («sehr grosse Lawinengefahr»).