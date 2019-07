Wenn das Volk am 20. Oktober ein neues Parlament bestellt, gibt es auch einen neuen Kurs vor: Die rechtsbürgerliche Mehrheit wird aller Voraussicht nach beendet. Nicht nur die SVP wird Stimmen verlieren. Auch der Erfolgskurs der FDP ist zuletzt eingeknickt: Bis Ende 2018 hatte sie in den Kantonen noch 33 Parlamentssitze gewonnen. Dann verlor sie in Zürich und im Tessin.

Die Freisinnigen starteten aus einer guten Position in die letzte Legislatur: Erstmals seit 1979 legte die Partei 2015 wieder zu. Sie gewann drei Mandate im Nationalrat und stellte mit der SVP-Fraktion neu eine knappe Mehrheit in der grossen Kammer: Zusammen vereinten sie 101 von 200 Stimmen. Doch die Früchte dieser Mehrheit gediehen nicht. Allzu deutlich drückt dies die scharfe Kritik des Wirtschaftsdachverbands Economiesuisse aus – ein natürlicher Verbündeter von FDP und SVP: Die Schweiz verharrte zuletzt im Status quo, während andere Länder voranschritten.

Das zeigt sich an unterschiedlichen Faktoren. Die Zahl der Neuansiedlungen von Firmen ist rückläufig. Die Arbeitslosigkeit sank in Nachbarländern stärker als bei uns. Das muss der Wirtschaftspartei im Land zu denken geben.