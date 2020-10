Die Fallzahlen steigen: Fällt das Quarantäneregime bei Einreisen aus Risikogebieten?

Die Corona-Zahlen kennen in der Schweiz gerade nur eine Richtung: nach oben, immer weiter. Längst ist die Schweiz ein Risikogebiet, und zwar nach ihrem eigenen Massstab. Für Einreisende gilt nämlich: wer aus einem Land in die Schweiz kommt, das in den letzten 14 Tagen pro 100000 Einwohner über 60 Corona-Neuinfektionen aufweist, der muss zuerst einmal zehn Tage in Quarantäne. Es gab eine Zeit, in der sich die Schweiz weit unter diesem Wert bewegte. Doch damit ist es vorbei. Gestern meldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 136 Fälle pro 100000 Einwohner in den letzten 14 Tagen; kaum mehr ein Kanton im ganzen Land liegt überhaupt unter der Risikogebiet-Grenze des BAG.

Mitunter hat das schwer vermittelbare Folgen. Zum Beispiel jene, dass Menschen aus Ländern einreisen, die gerade weniger stark vom Virus betroffen sind als die Schweiz - und dann hier trotzdem zuerst einmal in Quarantäne müssen. Das gilt zum Beispiel für Dänemark, wo die 14-Tage-Inzidenz bei 100 liegt.

Touristen buchen keine Winterferien

Stimmen wie die von FDP-Politikern wie Andrea Caroni oder Marcel Dobler, die das aktuelle Einreiseregime als absurd bezeichnen, werden deshalb immer lauter. Auch aus Wirtschaftskreisen wächst der Druck auf das BAG, die Quarantäneregeln zu überarbeiten. Dabei wird eine Reihe von Gründen angeführt. Unter anderem, dass sich die Schweizer Vorgaben stark von jenen in den Nachbarländern unterscheiden. Philipp Hadorn, Präsident von SEV-GATA, der Gewerkschaft des Luftfahrt-Bodenpersonals, zieht als Beispiel die Situation am EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg heran. Wer dort aus einem Risikoland einreist und die Schweiz als Endziel hat, muss 10 Tage in die Quarantäne. Passagiere, die nach Frankreich weiterreisen, bleibt diese erspart, sofern sie einen negativen Corona-Test vorweisen können. Dieser darf nicht älter als drei Tage sein. Deutschland kennt eine ähnliche Regel, allerdings darf der Test nicht älter als 48 Stunden sein.