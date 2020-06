Die Fallzahlen bleiben tief: 16 Neuansteckungen mit dem Coronavirus

(mg) In der Schweiz sind bisher 30'988 Personen positiv aus das Virus getestet worden. Verstorben im Zusammenhang mit einer Coronaerkrankung sind 1663 Personen. Das sind zwei mehr als am Vortag. In den letzten Tagen waren die Fallzahlen immer im tiefen zweistelligen Bereich. Am Montag vermeldete das BAG gar nur 7 Neuansteckungen.