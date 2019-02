Für Donald Trump ist sie bloss «Europas Steuer-Frau». In Brüssel wird sie auch mal «Eiskönigin» oder «Eiserne Lady» genannt. Klar ist: Die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hat sich einen starken Ruf erarbeitet. Die dänische Sozialliberale hat kein Problem, sich auch mit den grössten Nummern in der Wirtschaftswelt anzulegen. Aktuelles Beispiel sind Siemens und Alstom. Die Industriekonzerne würden gerne ihre Bahnsparten fusionieren und so ein Unternehmen schaffen, das dem weltgrössten Zughersteller, dem chinesischen CRRC-Konzern, die Stirn bieten könnte. Das Ziel wäre die Gründung einer Art «Railbus» oder auch «Airbus auf Schienen».

Aber Vestager ist fest entschlossen, die Fusion platzen zu lassen. Der Zusammenschluss der beiden Unternehmen würde in gewissen Marktbereichen wie bei Hochgeschwindigkeitszügen eine marktbeherrschende Stellung herbeiführen, was zu höheren Preisen für die Bahnkunden führen werde, so Vestager. Das China-Argument will sie nicht gelten lassen. CRRC sei noch weit davon entfernt, auf dem europäischen Markt Fuss zu fassen.