Die E-Vignette fürs Auto steht vor dem Durchbruch: Endlich fertig geklebt – oder doch nicht?

Verkauft wird die E-Vignette über eine App namens Via. Autofahrer zahlen dafür unverändert 40 Franken. Der Bund will dank der elektronischen Version seine Betriebskosten massiv senken; vier Franken pro Vignette gehen heute für den Vertrieb drauf. Die Erträge werden für Bau, Betrieb und Unterhalt der Nationalstrassen eingesetzt.

Der Bundesrat seinerseits plant, die E-Vignette bereits 2022 einzuführen. Der zuständige Finanzminister Ueli Maurer (SVP) preist sie als bürgerfreundlich. Schliesslich sei die E-Vignette direkt per Registrierung an das Kontrollschild gebunden, sie könne jederzeit online gelöst werden und verursache erst noch keinen Mehraufwand bei einem Fahrzeugwechsel oder bei Wechselnummernschildern.

Zehn Millionen Kleber pro Jahr als Richtschnur

Wie viele Klebevignetten werden dereinst also noch benötigt? Nicht mal der Bund kann das heute sagen. So ganz scheint er der Sache ohnehin noch nicht zu trauen. Das zeigt eine öffentliche Ausschreibung, mit der die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) derzeit eine Druckerei sucht, die in den kommenden acht Jahren die Klebevignetten produzieren wird. Die Bezugsmenge orientiere sich stark an der heutigen Auflage, bestätigt ein EZV-Sprecher. Heisst: Pro Jahr sollen 10,7 Millionen Vignetten produziert werden.

Allerdings beinhalte die Ausschreibung alle Szenarien von «weiter ohne E-Vignette» bis hin zu «Einführung der E-Vignette und rasches Umschwenken der Nutzer auf diese». Wegen der künftig ungewissen Bezugsmenge sei das Verfahren komplex. Ohne eine genaue Prognose zu wagen, betont der Sprecher aber: «Wir gehen davon aus, dass sich die Einführung der E-Vignette stark auf den Bedarf der Klebevignette auswirken würde.»

Die Herstellung der Vignetten gilt als Prestigeauftrag. Die Schweiz führte 1985 als erstes Land in Europa eine solche ein. Zuerst war die damalige Spezialdruckerei Trüb in Aarau mit der Produktion betraut, später Orell Füssli in Zürich. 2005 konnte sich erstmals die Etitex AG im bernischen Köniz den Auftrag sichern. Ende dieses Jahres läuft der jüngste Vertrag mit der Firma aus. Laut Branchenkennern gilt es als wahrscheinlich, dass sich das Unternehmen wieder um den Auftrag bemühen wird.

Die Vignette im Verlauf der Jahre