Die Chef-Laborantin der Grünliberalen will Wissenschaft und Politik versöhnen

Elf Jahre lang war sie unterwegs – in Madrid, Barcelona, Brüssel und Southampton. Stets arbeitete die Politikwissenschafterin Julie Cantalou (36) im Strategiebereich, sei es für Stiftungen oder für Universitäten wie die University of Southampton.

«Einmal um Westeuropa» sei sie in ihren Wanderjahren gereist, sagt sie. 2020 kehrte die Bernerin, die in Genf studierte, in die Schweiz zurück. Nach Zürich, wo sie im Stab von ETH-­Präsident Joël Mesot für strategische Prozesse zuständig ist.

Kaum war Cantalou zurück aus den Wanderjahren, kam die Anfrage

Inzwischen sind ihre strategischen Fähigkeiten auch beim GLP-Lab gefragt, dem Politlabor der Grünliberalen. Als sie zurückkam, wurde sie gefragt, ob sie sich nicht für das Präsidium bewerben wolle. Das tat sie – und wurde gewählt.

Mitentscheidend war Markus Koch (31), der seit 2020 das GLP-Lab leitet. Weshalb entschied er sich für Cantalou? Sie lacht und sagt: «Das möchte ich auch gerne wissen.» Koch antwortet ohne Zögern: «Es war die Mischung aus Erfahrung, strategischem Denken, der Präsentation und der menschlichen Komponente.»

Das beruht auf Gegenseitigkeit. «Ich hätte auch Markus gewählt», sagt sie. «Er ist ein Glückstreffer. Wir verstanden uns sofort.» Cantalou, die strategische Denkerin. Und Koch, der Geschäftsführer. Der Ökonom arbeitet als Politikberater.

Sprung in die Romandie und in die kleinen Städte

Die GLP-Mitglieder Cantalou und Koch haben klare Zukunftspläne für die nächsten fünf Jahre. Sie wollen mit der Denkfabrik in die Westschweiz, ins Tessin und in die kleinen Städte expandieren. Das Bedürfnis dafür scheint gross. An einen Lancierungsanlass in Genf kamen im Herbst 60 Personen, alle mit Maske.

Das Duo will aber auch die Basis verbreitern, neue Talente rekrutieren. «Wir wollen mehr Leute begeistern und damit mehr Projekte fördern», sagt Cantalou. «Wachstum ist ein wichtiger Aspekt.» Heute besteht das GLP-Lab aus 100 sogenannten Laborantinnen und Laboranten. Das erweiterte Umfeld umfasst tausend Personen.