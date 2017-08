Für Nekane Txapartegi wird die Luft dünn: Das Bundesstrafgericht in Bellinzona hat kürzlich entschieden, dass sie nach Spanien ausgeliefert werden darf. Sogar der Schweizer UNO-Sonderberichterstatter für Folter, Nils Melzer, hatte sich in den Fall eingeschaltet. Öffentlich warnte er davor, mit der Auslieferung Txapartegis einen Verstoss gegen das Folterverbot zu riskieren. Obwohl seine Stimme qua seines hohen Amtes grosses Gewicht hat, sind seine Appelle ungehört verhallt.

Nekane Txapartegi ist derzeit die prominenteste Gefangene der Schweiz. Spanien wirft ihr vor, die baskische Terrororganisation ETA als Kurierin unterstützt zu haben. Sie wird am 9. März 1999 festgenommen. In der Haft in Madrid soll sie von der Guardia Civil, einer spanischen Militäreinheit, gefoltert und vergewaltigt worden sein. Nach neun Monaten wird

sie vorläufig freigelassen und findet 2009 Unterschlupf in der Schweiz. Sie führt mit ihrer kleinen Tochter ein unscheinbares Leben als Papierlose, bis sie am 6. April 2016 in Zürich festgenommen wird. Seither sitzt Txapartegi in Auslieferungshaft.

Eine Visite bei ihr im Gefängnis muss Wochen im Voraus geplant werden, weil das Interesse an ihrer Person so gross ist und die Besuchstermine ausgebucht sind. Es ist Donnerstagmorgen, 7.30 Uhr, im Raum Nummer 5 des Bezirksgefängnisses Zürich. Graue Türe, graue Stühle, eine Glastrennscheibe. Die Lampe legt ein bleiches Licht über das kleine Zimmer. Txapartegi erscheint, setzt sich hinter die Glastrennscheibe – wacher Blick, ein freundliches Lächeln. In ihren Augen ist die Rastlosigkeit zu sehen. «Ich muss Schlaftabletten nehmen, sonst komme ich nie zur Ruhe.»

Bilder von Txapartegi vor der Verhaftung: