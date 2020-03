Die 7 wichtigsten Zitate des Bundesrates aus der Corona-Virus-Medienkonferenz

Alain Berset zur Kinderbetreuung:

Karin Keller-Sutter zu den Auslandsreisen:

Alain Berset zum Ausgang:

Karin Keller-Sutter zur Lage an den Grenzen:

Anmerkung der Redaktion: Es gibt weiterhin folgende Ausnahmen: Schweizer Bürgerinnen und Bürger, Personen mit einem Aufenthaltstitel in der Schweiz sowie Personen, die aus beruflichen Gründen in die Schweiz reisen müssen, dürfen weiterhin in die Schweiz einreisen.