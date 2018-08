Kaum sind die Flieger in der Luft, setzen sie wieder zum Landeanflug an: Die Swiss fliegt täglich achtmal von Zürich nach Genf und zurück. Nach Lugano unterhält die Airline vier Rotationen, also Hin- und Rückflüge. Gemäss dem Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) gibt es in der Schweiz täglich 50 Inlandflüge.

Fluglotsen mehrerer Länder befanden sich im Streik. Laut dem Forscher Andreas Knie werden Verspätungen in den nächsten Jahren deutlich zunehmen. In Deutschland würden heute 50 000 Passagiere ein bis zwei Stunden warten, 2040 sollen es 470 000 Personen sein. Am Tag.

Der deutsche Mobilitätsforscher Andreas Knie sagte kürzlich in einem Interview in der «Zeit», dass in Europa viele Flugverbindungen bald wegfallen könnten: «Bisher gilt die Bahn bis zu 500 Kilometern als das beste und komfortabelste Verkehrsmittel. Diesen Radius müssen wir ausweiten», sagte er.

Fielen sie weg, fielen auch San Francisco, Tokio und Co. weg – so das Argument der Swiss. «Ohne Hub, also ohne die Transferpassagiere, auch aus Genf und Lugano, könnten wir massiv weniger Interkontinental-Destinationen anbieten, was sich unter anderem auch auf die Schweizer Volkswirtschaft auswirken würde», sagt eine Sprecherin.

Die Swiss sieht in einem Inlandflugverbot einen Denkfehler. Denn drei Viertel ihrer Passagiere, die von Lugano und Genf nach Zürich fliegen, würden dort auf Anschlussflüge umsteigen. In der Branche spricht man von Zubringer- oder «Feeder»-Flügen.

Das Bazl beurteilt Inlandflugverbote als «massiven Eingriff in die freie Marktwirtschaft, auch wenn sie auf den ersten Blick verlockend aussehen», wie ein Sprecher sagt. Die Behörde hofft auf die Selbstregulierungskräfte, «die einen solchen Boom, wie er momentan erlebt wird, wieder in etwas andere Bahnen lenkt.»

Das weiss auch die Swiss, die entsprechende Tickets günstig anbietet. So kostet ein Flug ab Lugano via Zürich nach New York je nach Buchungszeitraum mehrere hundert Franken weniger als ein Direktflug ab Zürich.

Daniel Müller-Jentsch, Experte für Verkehrspolitik bei der Denkfabrik Avenir Suisse, will kein Verbot, aber Fehlanreize beseitigen. Heute gäbe es eine steuerliche Diskriminierung des Landverkehrs, da auf Benzin teilweise Steuern anfallen, die einer Umweltabgabe gleichkommen würden.

Da dies bei Kerosin nicht der Fall sei, werde der Luftverkehr indirekt subventioniert. Er fordert deshalb ein international abgestimmtes Vorgehen zur Kompensation des Kerosinverbrauchs und dessen negativen Effekten. Übersetzt: eine Kerosinsteuer.

Ein Zug hat das Fassungsvermögen von zehn Flugzeugen

Gegen eine Kerosinsteuer hätten die SBB wohl wenig einzuwenden. Die Bahn betont die Vorteile ihres Verkehrsträgers: «Ein Schnellzug von Zürich nach Bern

hat rund 1200 Sitzplätze, das entspricht einem Fassungsvermögen von rund zehn Flugzeugen.» Die Fahrt mit dem Zug sei die ökologischere und zukunftsträchtigste Art der Mobilität.

Zudem würden die Hochgeschwindigkeitsnetze stetig erweitert. Zuletzt seien die Fahrtzeiten von Zürich nach Paris und nach Mailand unter die entscheidende Vier-Stunden-Grenze gefallen, die in der Branche als Schwellenwert gilt: Dauert die Reise

per Zug länger als vier Stunden, gilt das Flugzeug im Vorteil.

Würden die Swiss und andere Fluggesellschaften auf Inlandflüge verzichten, hätten sie mehr Platz für Interkontinentalflüge. Sowohl der Flughafen als auch die Swiss klagen unter Kapazitätsengpässen.

So sagte der Flughafen-Konzernchef Stephan Widrig in einem «NZZ»Interview: «Wenn Slots in Spitzenzeiten fehlen, verliert Zürich im Vergleich zu anderen Standorten an Attraktivität. Wichtige neue Destinationen, beispielsweise in Asien oder in Südamerika, können nicht mehr an Zürich angebunden werden.»

Fakt ist, die Swiss fliegt in Spitzenzeiten von Zürich nach Genf und nach Lugano und besetzt so attraktive Slots für Verbindungen, die in den Augen von Mobilitätsforscher Knie unnötig sind.