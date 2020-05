Deutsche Bundespolizei stoppt zahlreiche Einkaufstouristen aus der Schweiz

(dpa/lsw/sat) Die seit Samstag geltenden neuen Regeln seien vielen Menschen noch nicht genau bekannt, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) am Montag. An den Übergängen zwischen Deutschland und der Schweiz sowie zu Frankreich müssten die Beamten daher viele, die ohne triftigen Grund über die Grenze wollen, zurückweisen. Dies gelte zum Beispiel für jene, die zum Einkaufen über die Grenze möchten. Dies sei weiterhin nicht möglich, betonte die Sprecherin der Bundespolizei. Umgekehrt sind etwa Einreisen in die Schweiz zum Tanken oder zu touristischen Zwecken verboten.

Nach wochenlangen Beschränkungen wegen der Coronakrise hatten die Schweiz, Deutschland und Österreich nach gemeinsamen Absprachen die Regeln für den grenzüberschreitenden Verkehr gelockert und bislang geschlossene Grenzübergänge am Samstag wieder geöffnet. Die Einreise in beide Richtungen ist seither wieder möglich, wenn man zum Beispiel seinen Lebenspartner oder Verwandte besuchen oder an wichtigen Familienfeiern teilnehmen will. Die Schweizer Grenzwächter wie auch die Deutsche Bundespolizei kontrollieren seither nur noch stichprobenartig. Dies gilt laut dem Bundesinnenministerium in Berlin bis voraussichtlich am 15. Juni. Die Eidgenössische Zollverwaltung in Bern hat bis jetzt keinen Endzeitpunkt respektive ein Datum für eine weitere Lockerung genannt.

Der tägliche Verkehr der Berufspendler habe sich durch die neuen Regeln und die zusätzlich geöffneten Grenzübergänge am Montag entspannt, hiess es. Seit Einführung der Kontrollen hatten sich zu den Stosszeiten immer wieder lange Staus an den Grenzübergängen gebildet.