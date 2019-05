In der Nacht auf Sonntag ist die Schneefallgrenze bis in tiefe Lagen gesunken. Wer heute Morgen in Waldstatt aufgewacht ist, wähnte sich wohl im tiefsten Winter: Rund 20 Zentimeter Schnee fiel in der auf 900 Meter gelegenen Gemeinde im Appenzellerland, wie ein Bild von SRF Meteo zeigt:

Auch St. Gallen hat sich über Nacht in ein Winterwunderland verwandelt. Bis am Sonntagmorgen fielen in der Stadt 19 Zentimeter Neuschnee. Der bisherige Mairekord lag dort gemäss den Daten des Wetterdienstes bei 12 Zentimetern am 7. Mai 1957. Nicht nur die Ostschweiz erwachte heute Morgen unter einer Schneedecke. Auch in der Bundeshauptstadt lagen am Sonntag rund vier Zentimeter Schnee – eine Premiere, wie SRF Meteo auf Twitter schreibt: «So spät im Jahr wurde in Bern noch nie Schnee gemessen». Die bisherige Rekordmenge lag am 1. Mai 1945 bei einem Zentimeter.

Es ist amtlich. 4 cm Schnee in Bern. So spät im Jahr wurde in #Bern noch nie #Schnee gemessen. Bisher letzter gemessener Schnee: 1.Mai 1945.https://t.co/xkbndN1NMm

^gf pic.twitter.com/OVHzGAGXSX — SRF Meteo (@srfmeteo) 5. Mai 2019

Die Analyse der Gesamtschneehöhe von MeteoNews zeigt, wo heute Morgen (7 Uhr) überall Schnee lag:

Wo gab es heute Morgen überall ein weisses Erwachen? Die #Analyse der #Gesamtschneehöhe von 7 Uhr zeigt wo und wieviel #Schnee in der #Schweiz lag. #WinterIsHere (rv) pic.twitter.com/J2Apu5Nuw1 — MeteoNews (@MeteoNewsAG) 5. Mai 2019

Bereits am Samstagabend fielen in zahlreichen Schweizer Städten die ersten Flocken. Unter anderem in Aarau, wo der FC Aarau im Schneegestöber gegen Lausanne spielte. Am meisten Schnee fiel entlang der zentralen östlichen Alpen. Die Partie Aarau gegen Lausanne im Schneegestöber in Bildern:

1 / 15 Vollbild

Und auch in Basel fielen in den frühen Abenstunden weisse Flocken vom Himmel.