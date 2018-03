Frau Holle gibt kurz vor Frühlingsbeginn nochmals so richtig Gas. In der Nacht sind in der Schweiz verbreitet mehrere Zentimeter Schnee gefallen. Am Morgen war in Zürich der Uetliberg wieder schneebedeckt, in Winterthur waren die Dächer wieder weiss und in Basel lagen laut Meteocentrale gar 15 Zentimeter Neuschnee.