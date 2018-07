Die Abschleicher werden immer zahlreicher – die meisten wechseln nach der Rekrutenschule, früher als Mörker also. Verabschiedeten sich im Jahr 2011 noch 1514 Soldaten nach Abschluss der RS in den Zivildienst, waren es 2017 bereits 2738. Der Bundesrat will den Wechsel erschweren. Im Juni präsentiere er ein Massnahmenpaket, um die Zahl der Zulassungen zum Zivildienst zu senken.

Es sieht deutliche Verschärfungen vor: Wer zum Zivildienst zugelassen wird, soll mindestens 150 Zivildiensttage leisten müssen. Heute müssen Zivis 1,5-mal so viele Diensttage leisten wie Armeeangehörige. Bereits geleistete Militärdiensttage werden jedoch angerechnet. Die Mindestzahl würde die Dienstzeit für jene, die ab dem ersten Wiederholungskurs wechseln, zum Teil empfindlich verlängern. Zudem will der Bundesrat für den Wechsel von der Armee in den Zivildienst eine Wartefrist von zwölf Monaten einführen. Während dieser Frist müssten die Betroffenen weiterhin Militärdienst leisten.

An Grundrechten ritzen

Der Zivildienstverband Civiva bläst nun zum Gegenangriff. Gemeinsam mit Organisationen wie der Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände und dem Verband Männer.ch will er das Referendum ergreifen, wenn der Bundesrat an seiner Vorlage mit den Verschärfungen festhält. An einer Medienkonferenz in Bern präsentierten die Gegner der Gesetzesrevision gestern ihre Argumente. Es drohe ein massives Ungleichgewicht, sagt Civiva-Präsidentin Lisa Mazzone. Für die Grünen-Nationalrätin ist klar: «Das Recht auf den zivilen Ersatzdienst ist bedroht.» Schon heute würden Zivis gegenüber Angehörigen der Armee diskriminiert. Die anderthalb Mal längere Dienstpflicht verletze die Wehrgerechtigkeit. Mazzone verweist auf die UNO-Menschenrechtskommission. Gemäss deren Empfehlung sollte der Zivildienst nicht länger dauern als der Militärdienst.