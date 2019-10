Der Wahlsieg der Grünen entfacht eine stets hitzige Diskussion neu  – die kleine Geschichte der Zauberformel

Die Grünen haben am Sonntag einen historischen Wahlsieg eingefahren. Ihr neuer Wähleranteil ist mit 13,2% nun höher als jener der CVP mit 11,4%. Die FDP hält aktuell 15,1% Wähleranteile. Im Gegensatz zur CVP halten die Grünen aber keinen Bundesratssitz. Zudem: Der Bundesrat wird am 11.Dezember neu gewählt. Und genau darum geht es jetzt. Haben die Grünen neu Anrecht auf einen Sitz – eine stets hitzige Diskussion wird erneut geführt? Ein grüner Bundesratssitz würde die sogenannte Zauberformel sprengen. Doch was ist diese vielbeschworene Zauberformel? Wir haben in die Schweizer Geschichte geblickt.