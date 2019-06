... und dann die von DJ Antoine inspirierte Techno-Nummer «Welcome to SVP» auf das Volk losliess:

... wird nun der gänzlich harmlose «Sünneli-Song» getanzt – Video ganz oben.

Die beruhigende Botschaft: «Und s’Sünneli – gaht jede Morge wieder uf!». Der Song feierte am Dienstag in Bern Premiere, allerdings brauchte es dafür ein grosses Polizeiaufgebot, nachdem Störenfriede zur «Wasserschlacht gegen die SVP» aufgerufen hatten.

Ansonsten präsentiert sich die wählerstärkste Partei als Garantin von Freiheit und Sicherheit. Sie will sich weiterhin für weniger Zuwanderung und gegen ein institutionelles Abkommen mit der EU einsetzen. Den Wahlkampf eröffnete die SVP in einer Aargauer Bäckerei, um zu zeigen, dass man für die «Büezer, Gewerbler und Bauern» einsteht. Für die Kampagne in der Westschweiz, wo die Partei auf keinen grünen Zweig kommt, wurde Oskar Freysinger, der abgewählte Walliser Staatsrat und Hobbydichter, reaktiviert.

Der Slogan: «Frei und sicher – ich will’s. Ich wähl’s.»

Wahlziel: den Wähleranteil von 29,4 Prozent und die 65 Nationalratssitze halten, 6 statt 5 Ständeratssitze.

SP: die Menschenfreunde

Dass sie die Sorgen und Anliegen der Bevölkerung aufnimmt, das nimmt jede Partei für sich in Anspruch. Keine tut es aber mit so viel Nachdruck wie die SP. Die Kampagne steht unter dem Leitmotiv «Wir reden mit den Menschen, nicht über sie». Zum Wahlkampfauftakt wurden Passanten zum Kaffee geladen, dazu werden potenzielle Wählerinnen und Wähler abtelefoniert und auch zu Hause aufgesucht («Tür-zu-Tür-Gespräche»).