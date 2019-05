Der IV-Rentner hat sich 2016 einen Namen gemacht, als er einen Solothurner Oberrichter in die Hand biss und einen Gerichtsschreiber ins Gesicht schlug. Einen Grossteil der Gerichtssäle darf er aus Sicherheitsgründen nicht mehr betreten. Nach seiner Tat wurden Sicherheitsschleusen an Solothurner Gerichts- und Verwaltungsgebäuden eingerichtet.

Jäger und Gejagter

Herr W., warum drohen Sie? «Der Staat droht uns täglich. Ich schlage zurück», sagt Kuno W. Wie meist trägt der passionierte Jäger eine grüne Jacke und einen grünen Pullover. «Was ich mache, das mache ich, um etwas zu bewegen. Wenn ich sage, dass es ‹chlöpft›, dann springen alle.» Der Staat habe ihn zuerst angegriffen, sagt Kuno W. auf dem Zuschauerplatz im Kantonsratssaal. Er sei traumatisiert. «Eine Sondereinheit hat mich überfallen.»

Kuno W. verlor vor Jahren sein Haus, die Behörden trennten ihn von seinem Sohn. Ein forensisch-psychiatrischer Gutachter attestierte ihm ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsbewusstsein und stellte fest, Kuno W. versuche seit dem Vorfall paranoid, Gerechtigkeit herzustellen. Hat Kuno W. eine vermeintliche Fehlleistung oder Ungerechtigkeit ausgemacht, überzieht er Behörden mit Beschwerden, Anzeigen, Briefen. Hartnäckig, unerbittlich, detailversessen und kompromisslos. Ist die Antwort nicht unverzüglich da, hakt er nach. «Als Bürger stehe ich über den Beamten. Ich habe das Recht, den Staat zu kontrollieren. Wenn ich eine klare Frage stelle, haben sie mir zu antworten.» Wenn man ihm nicht Antwort gibt, was er will, setzt er Druck auf. Toleranz kennt er dabei nicht. Er definiert, was korrekt und gerecht ist. Der Getriebene will das System vor sich hertreiben.